Android 13: Google veröffentlicht zweite Beta für alle Pixel-Smartphones – alle Neuerungen & Downloadlinks

Das ging schnell: Nur wenige Wochen nach der ersten Beta hat Google auf der I/O die zweite Android 13 Beta veröffentlicht und einen Ausblick darauf gegeben, was wir vom Betriebssystem erwarten können. Vieles ist jetzt konkreter, man wagt sich an die Tablet-Oberfläche von Android 12L und erstmals kann die Beta offiziell auf vielen weiteren Smartphones außerhalb des Pixel-Universums installiert werden.



Google legt nur kurz nach der ersten Ausgabe schon mit der zweiten Beta von Android 13 nach und hat diese für alle noch unterstützen Pixel-Smartphones sowie für einige Geräte anderer Hersteller (siehe weiter unten) zum Download freigegeben. Hier findet ihr die wichtigsten Stichpunkte aus Googles Ankündigung, die wir uns aus Zeitmangel erst im Laufe der nächsten Tage etwas genauer ansehen können. Vieles ist bereits bekannt und wird erst jetzt offiziell angekündigt.

Datenschutz und Sicherheit stehen an erster Stelle

Mit Android 13 geben wir euch mehr Kontrolle darüber, welche persönlichen Daten ihr freigebt und auf welche Dateien genau eure Apps zugreifen können. Anstatt pauschal den Zugriff auf „Dateien und Medien“ zu erlauben, ist der Zugriff in zwei neue Kategorien aufgeteilt: „Fotos & Videos“ und „Musik & Audio“. Ihr könnt mit der neuen Bildauswahl ganz genau die Fotos oder Videos auswählen, auf die ihr den Zugriff erlauben wollt, ohne gleich eure ganze Mediathek für die App freizugeben.

Im Verlauf dieses Jahres werden wir eine einheitliche Seite für Sicherheit und Datenschutz in Android 13 bereitstellen, auf der ihr all eure Einstellungen auf einen Blick sehen und verwalten könnt. Klare farbliche Kennzeichnungen zeigen den Sicherheitsstatus an und helfen euch mit euren Einstellungen für noch mehr Sicherheit zu sorgen.