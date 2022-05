Pixel Watch: Google hat die Smartwatch endlich offiziell vorgestellt – kommt leider erst im Herbst (Video)

Da ist sie endlich! Google hat vor wenigen Minuten die erste Pixel Watch vorgestellt, auf die alle Fans der Marke ein gutes halbes Jahrzehnt gewartet haben und das Pixel-Portfolio um eine neue Geräteklasse erweitert. Die erste Smartwatch aus dem Hause Google entspricht nach allem was bisher gezeigt wurde ziemlich genau den bekannten Leaks, ist aber erst ab Herbst verfügbar. Hier bekommt ihr alle Informationen.



Die Pixel Watch ist da! Google hat soeben die erste Smartwatch aus eigenem Hause vorgestellt und wird mit dieser groß in den Markt einsteigen wollen, den man lange Zeit hat schleifen lassen. Mit der Pixel Watch erweitert man das Portfolio der Pixel-Serie erstmals um eine Smartwatch, die natürlich mit dem ebenfalls brandneuen Wear OS 3.x auf den Markt kommt. Wie üblich, hatten die Leaker im Vorfeld gar nicht so unrecht.

Vieles, was bisher über die Pixel Watch bekannt geworden ist, hat sich bewahrheitet und nun in einem Produkt materialisiert, das schon bald auch in Deutschland auf den Markt kommen wird. Wir haben hier im Blog bereits sehr viel über die Pixel Watch geschrieben und werden euch viele weitere Details und Eindrücke in den nächsten Tagen vorstellen. Jetzt ist es erst einmal an der Zeit, die Fakten sprechen zu lassen und die Dinge hervorzuheben, mit der Google den Start der ersten eigenen Smartwatch bewirbt.

Im Folgenden findet ihr die Ankündigung, die wichtigsten Spezifikationen sowie natürlich die Bilder der Smartwatch, die schon bald an Millionen Handgelenken zu finden sein und der Apple Watch Konkurrenz machen könnte. Letztes wird sich aber erst ab Herbst zeigen und Google muss unterstreichen, dass man in die richtige Richtung entwickelt hat.









Leider wird die Pixel Watch nicht vor Herbst, gleichzeitig mit dem Pixel 7, verfügbar sein.

Alle Informationen in Kürze… Artikel wird laufend aktualisiert

