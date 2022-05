Pixel Buds Pro: Google stellt neue smarte Kopfhörer mit Google Assistant vor – mehr Leistung & höherer Preis

Google erweitert das Pixel-Portfolio und hat relativ überraschend ein weiteres neues Produkt vorgestellt: Die Pixel Buds Pro sollen die überschaubare Auswahl der smarten Kopfhörer erweitern – diesmal in Richtung eines Premium-Produkts mit etwas mehr Funktionen. Nachdem die Pixel Buds A große Erfolge feiern konnten, legt man nun mit den Pixel Buds Pro nach, die bald zu haben sein werden.



In den letzten Monaten gab es sehr viele Leaks rund um die beiden neuen Pixel-Produkte Pixel 6a und Pixel Watch, aber die neuen smarten Kopfhörer hatte lediglich ein einziger Leaker mit nur sehr geringen Informationen auf dem Zettel. Die Pixel Buds Pro sollen Googles Kopfhörer wieder in das etwas höhere Preis-Segment bringen und sich auf Qualität, Funktionsumfang und nicht unbedingt Einsparungen zum Erreichen des Budget-Preis konzentrieren.

Die neuen smarten Kopfhörer mit Google Assistant, die das Rad nicht neu erfinden und sich am üblichen Pixel Buds-Design orientieren, bieten im Vergleich zum Vorgänger einige Stärken. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen und Bilder, die von Google für die Ankündigung veröffentlicht wurden. In den nächsten Tagen werden wir euch sicherlich weitere Informationen und Einordnungen liefern können. Bleibt zu hoffen, dass auch das Pro-Modell gut ankommt und die Pixel Buds somit eine etwas längere Zukunft haben.

Wer zuschlagen möchte, kann die neuen Pixel Buds Pro schon bald vorbestellen und in Händen halten.









