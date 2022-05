Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Überraschung! Google zeigt die neuen Smartphones erstmals offiziell auf vielen Bildern

Google weiß zu überraschen: Neben der Ankündigung der neuen Pixel-Produkte hat man auf der Google I/O überraschend einen ersten Ausblick auf das Pixel 7 gegeben und mehrere Bilder der beiden neuen Smartphones Pixel 7 und Pixel 7 Pro gezeigt. Natürlich geisterten die Geräte schon seit einigen Wochen in der Gerüchteküche und auch in diesem Jahr nimmt man den Leakern ein wenig den Wind aus den Segeln, in dem man die Produkte einfach selbst zeigt.



Dass Google im Herbst die Pixel 7-Smartphones auf den Markt bringt, wird wohl niemanden überraschen. Dass man sie gleichzeitig mit der Pixel Watch auf den Markt bringt, aus Sicht der Smartwatch hingegen schon. Dass man die Smartphones schon jetzt, auf großer Bühne, erstmals zeigt, war dann aber doch die größte Überraschung. Schon in den letzten Jahren hatte man mehrfach auf dieses sehr frühe Marketing zugegriffen, aber noch nie auf der großen Bühne.

Und so bekommen wir nun den ersten Blick auf die beiden kommenden Pixel 7-Smartphones, die man ohne Nennung weiterer Details gezeigt hat. Diese dürften wohl in den nächsten Monaten folgen, aber erst einmal müssen wir uns mit der neuen Ansicht begnügen, die dem Kamerabalken auf der Rückseite treu bleibt, diesen aber weiterentwickelt. Dieser wird aus Aluminium bestehen und noch ein wenig mehr hervorstechen, als es schon bei der ersten Generation dieses Design-Elements der Fall gewesen ist.

Schaut euch einfach die folgenden Bilder der Pixel 7-Smartphones an, mit denen wir uns in den nächsten Tagen sicherlich noch etwas mehr beschäftigen werden und aus denen auch die Leaker wieder neue Energie ziehen, um immer mehr Details zu den kommenden Smartphones herauszufinden.









Die ersten Bilder des Pixel 7









Zum Vergleich: Vorab geleakte Renderbilder

» Pixel 6a: Das ist Googles neues Budget-Smartphone – kleiner Bruder des Pixel 6 bald in Deutschland erhältlich

» Pixel Buds Pro: Google stellt neue smarte Kopfhörer mit Google Assistant vor – mehr Leistung & höherer Preis

» Pixel Watch: Google hat die Smartwatch endlich offiziell vorgestellt – kommt leider erst im Herbst (Video)

[AndroidPolice]