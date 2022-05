Pixel 6a: Das ist Googles neues Budget-Smartphone – kleiner Bruder des Pixel 6 bald in Deutschland erhältlich

Die Pixel 6-Smartphones bekommen einen kleinen Bruder: Google hat vor wenigen Minuten das Pixel 6a vorgestellt, das als lang erwartetes Budget-Smartphone ins Rennen geht und viele Merkmale und Stärken der großen Geschwister mitbringt. Interessierte Nutzer dürfen sich freuen, denn das Pixel 6a soll schon bald auch in Deutschland starten und für einen recht günstigen Preis zu haben sein.



Google setzt die Erfolgsgeschichte der Budget-Smartphones fort, die mit dem Pixel 3a begonnen hat und in jeder der bisherigen drei Generationen sehr gute Kritiken einstecken konnte. Das dürfte beim neuen Pixel 6a nicht anders sein, das vor wenigen Minuten auf der Google I/O offiziell vorgestellt wurde. Wir haben euch bereits alle Informationen vorab ausführlich zusammengestellt, die sich wenig überraschend vollständig bewahrheitet haben.

In den nächsten Tagen wird es viele weitere Informationen und Einschätzungen rund um das Pixel 6a geben, die wir euch natürlich hier im Blog ausführlich präsentieren werden. Hier erst einmal in aller Kürze die offiziellen Angaben aus der Ankündigung, die technischen Daten und die von Google hervorgehobenen Stärken des neuen Smartphones. Hoffen wir, dass es auch so gut ankommt wie seine beiden großen Brüder und die Stärken der Serie voll ausspielen kann.

Mit dem Tensor-Prozessor, dem seit dem Pixel 6 etablierten Design sowie der starken Ausstattung (siehe weiter unten) scheint es ein Top-Smartphone für den Budget-Bereich zu sein, dass in Kürze auch in Deutschland zu haben sein wird. Schaut euch die folgenden Infos und Bilder des Smartphones an.









Spezifikationen

Display: 6,1 Zoll OLED

SoC: Google Tensor Octacore, 1,8 Gigahertz (der gleiche wie im Pixel 6)

(der gleiche wie im Pixel 6) Speicher: 128 GB

RAM: 6 GB

Akku: 4.306 mAh

Abmessungen: 152,2 x 71,8 x 8,7mm

Kamera: 12,2 Megapixel Sony IMX363 Hauptkamera & 12 Megapixel Sony IMX386 Ultra-Wide

Frontkamera: 8 Megapixel IMX 355

Farben: Weiß, Schwarz, Grün

Alle Informationen in Kürze…

