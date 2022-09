24 Jahre Google: Das war BackRub – so hat Googles Suchmaschine vor über zwei Jahrzehnten begonnen

Im September feiern wir 24 Jahre Google und blicken ein wenig in die Geschichte der 1998 gestarteten Suchmaschine. Tatsächlich hat die Geschichte des bis heute wichtigsten Produkts aber schon sehr viel früher begonnen – nämlich im Jahr 1996 unter dem nicht ganz so vorteilhaften Namen BackRub. Es war die erste von Larry Page betriebene Suchmaschine und der Vorläufer von Google, der vor 26 Jahren online ging.



Google hat mindestens drei Geburtstage, die allesamt mit der Suchmaschine in Verbindung stehen. Weil diese aus einem Startup heraus geformt wurde, noch bevor dieser Begriff überproportional verwendet wurde, gibt es ein Gründungsdatum, ein Launch-Datum und ein Datum für die Registrierung der Domain. Wir werden diese Daten in den nächsten Wochen beleuchten, doch nun gehen wir erst einmal einen weiteren Schritt zurück in das Jahr 1996.

Die Geschichte von Google beginnt nicht erst im Jahr 1998, sondern hat Wurzeln bis in das Jahr 1995 hinein. Im Jahr von Windows 95 haben sich die Gründer Larry Page und Sergey Brin erstmals getroffen und gemeinsam mit einigen weiteren Partnern die Möglichkeiten ausgelotet, das Web zu durchforsten und eine bessere Suchmaschine zu bauen. Unvergessen bleibt Larry Pages Behauptung an seinen Dozenten, dass er „das gesamte Web herunterladen und durchsuchen“ möchte – was von diesem mit einem ungläubigen Kopfschütteln quittiert worden sein soll.

Google stellt diese sehr schicksalhafte Begegnung folgendermaßen da:

Die Geschichte von Google begann 1995 an der Stanford University. Larry Page überlegte, an der Uni Stanford zu studieren, und Sergey Brin, der bereits Student dort war, sollte ihm den Campus zeigen. Einigen Erzählungen zufolge konnten sie sich während ihres ersten Treffens auf schier gar nichts einigen – doch schon im folgenden Jahr begannen sie ihre Zusammenarbeit. In ihren Wohnheimzimmern entwickelten sie eine Suchmaschine, die mithilfe von Links die Wichtigkeit einzelner Webseiten im World Wide Web ermittelte, und nannten diese BackRub.









Im Jahr 1996 ging das Ergebnis der Zusammenarbeit von Larry, Sergey und weiteren Kommilitonen Online: BackRub. BackRub war eine Suchmaschine, die bereits auf das Grundkonzept gesetzt hat, das Google wenige Jahre später zum weltweiten Siegeszug verhelfen sollte: Den PageRank. Über den PageRank gibt es viele Mythen, grundsätzlich muss man aber nur wissen, dass dieser die Relevanz einzelner Webseite anhand der Verlinkungen untereinander bewertet. Im Laufe der Jahre kamen Hunderte weitere Signale dazu, sodass die damalige Definition heute nur ein Teil des großen Ganzen ist.

Leider gibt es keinerlei Screenshot von BackRub und auch keine Informationen über den grundlegenden Aufbau oder die Funktionsweise der Suchmaschine, aber diese könnte dem damaligen Google wohl schon recht ähnlich gewesen sein. Damals hatten es die beiden Gründer und ihre Kommilitonen noch nicht so mit dem Design – was sich auch an der damaligen Startseite sowie dem Google-Logo von 1997 (siehe unten) widerspiegelt. Auf Simplizität setzte man aber schon damals und wollte auf keinen Fall die Fehler der riesigen Portale wie Yahoo! oder Lycos Online wiederholen.

Das Logo von BackRub war nicht wirklich attraktiv, das liegt aber auch daran, dass die Suchmaschine nicht dafür konzipiert war, viele Nutzer zu gewinnen oder gar einen Siegeszug anzutreten. Worum es sich dabei handelt, dürften aber nur die wenigsten Nutzer wissen: Es ist der Handrücken von Larry Page. Er hat seine Hand einfach in den Scanner gehalten und das Zusammenspiel von Licht, Schatten und Scanner-Abdeckung hat dann den Rest erledigt. Ob nun dieses sehr kuriose Zeichen oder das erste merkwürdige Google-Logo – Larry Page hatte andere Prioritäten als Design.

BackRub war eher als Tech-Demo gedacht, mit der Page seine Suchmaschine weiterentwickeln und mit einer Handvoll Nutzern testen wollte. Am Ende waren tatsächlich über 60 Millionen URLs indexiert – für damalige Verhältnisse sehr viel. Ursprünglich sollte die BackRub-Technologie gewinnbringend verkauft werden, denn Page hatte zu Beginn nicht vor, selbst eine Suchmaschine zu betreiben. Unvergessen bleibt die reale Geschichte, dass Yahoo! das Angebot von Larry Page ablehnte, die Suchmaschine für 1 Million Dollar zu kaufen. Wäre es damals zu dem Deal gekommen, gäbe es Google in der heutigen Form sicherlich nicht. Ob es auch die Geschichte von Yahoo! maßgeblich beeinflusst hätte, bleibt der Fantasie jedes Einzelnen überlassen.









Weil Larry Page keinen Käufer für seine Suchtechnologie finden konnte, wurde ihm geraten ein eigenes Produkt zu starten und die Technologie somit besser zu vermarkten oder langfristig selbst zu nutzen. Also ging die Entwicklung kurzerhand weiter und die Vorarbeiten für Google wurden geschaffen. Natürlich musste auch ein etwas attraktiverer Name her und man kam wohl recht schnell auf die Bezeichnung „Google“. Wie der Name entstanden ist, haben wir euch erst vor wenigen Tagen sehr ausführlich in diesem Artikel beschrieben. Ist tatsächlich eine interessante Geschichte, die bis in den Beginn des 20. Jahrhunderts reicht.

Später kam dann das erste merkwürdige Google-Logo dazu, das der BackRub-Hand in puncto Kuriosität aus heutiger Sicht in nichts nachsteht. Diesmal hatte Page seine Hand nicht in den Scanner gehalten, sondern dürfte einfach WordArt oder ein ähnliches Tool bemüht haben – es war eben die ganz große Zeit der 3D-Effekte. Kaum lesbar, eine sehr schlechte Farbkombination und es strahlt einfach nur aus, das sich jemand in aller Eile an den Schrifteffekten der damaligen Textverarbeitung versucht hat. Aber immerhin wurde der Grundstein für den bunten Schriftzug gelegt.