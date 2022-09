24 Jahre Google: Alle Infos und Rückblicke – erstmals seit 20 Jahren (!) gibt es kein Doodle zum Geburtstag

Am heutigen 27. September feiert Google offiziell den 24. Geburtstag und schaltet an diesem Datum normalerweise ein nettes Doodle, das die Nutzer der Suchmaschine mitfeiern lässt – aber nicht in diesem Jahr. Das Unternehmen hat viele Geburtstage und möglicherweise hat man den eigenen Geburtstag in diesem Jahr einfach auf ein anderes Datum verlegt. Wir blicken noch einmal auf die Geschichte des Unternehmens rund um die Gründung und verlinken euch alle Doodles der letzten 20 Jahre.



Google ist bekannt für seine Doodles, die zu vielen kleineren und größeren Ereignissen, Geburtstagen und Jahrestagen geschaltet werden – aber in diesem Jahr ist irgendetwas anders. Erstmals seit weit über einem Jahrzehnt gab es 2022 keine Doodles zu den Jahreszeitenwechseln und selbst den eigenen Geburtstag, den man ganze 20 Jahre mit Doodles zelebriert hat, lässt man einfach unter den Tisch fallen und ehrt stattdessen die türkische Archäologin Jale Inan.

In diesem Jahr hat man den Geburtstag bereits am 9. September zelebriert, allerdings nur mit einem einmaligen 24-Stunden-Sale im Google Store, bei dem dennoch immer wieder das Alter des nach wie vor wichtigsten Produkts zur Sprache kam. Sehr Schade, dass man in diesem Jahr auf das Doodle verzichtet, mit dem man sich selbst endlich mal wieder hätte feiern können. Aber vielleicht ist man auch voll in den Planungen zum halbrunden 25. Geburtstag und fährt im nächsten Jahr wieder richtig groß auf.

Aber natürlich haben wir den Geburtstag nicht vergessen und haben euch in den letzten Wochen bereits mit vielen Rückblicken auf das nicht ganz runde Jubiläum eingestimmt. Ihr findet die Geschichte des Logos, der Startseite, eine Übersicht über Googles Geburtstage, viele historische Aufnahmen aus den ersten Monaten sowie eine virtuelle Tour durch die Gründer-Garage.









Am 27. September 1998 haben die beiden Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin den offiziellen Startschuss für die Websuche gegeben, die sich in den folgenden Monaten sehr schnell verbreitet hatte und den damals etablierten Suchmaschinen sehr schnell Konkurrenz gemacht hat. Tatsächlich gegründet wurde das Unternehmen Google Inc. aber schon drei Wochen vorher, am 4. September 1998. Die Domain google.com wurde sogar schon ein Jahr vorher registriert und ist seit 15. September 1997 im Besitz des damals noch gar nicht gegründeten Unternehmens. Warum man sich in diesem Jahr für die Geburtstagsfeier am 9. September entschlossen hat, entzieht sich meiner Logik.

Wir haben euch in den letzten Wochen bereits sehr viele Einblicke in die Geschichte des Unternehmens gegeben und eine Reihe von Hintergrundgeschichten veröffentlicht, mit denen jeder Interessierte gute zweieinhalb Jahrzehnte zurückreisen kann. Wer am heutigen Geburtstag damit glänzen möchte, die Herkunft der Bezeichnung „Google“ zu kennen, sollte einfach einen Blick in diesen Artikel werfen.

» 24 Jahre Google: Rückblick auf Googles Geschichte, alle wichtigen Daten, historische Aufnahmen & einiges mehr

» 24 Jahre Google: Mit diesen Doodles hat Google in den letzten 20 Jahren Geburtstag gefeiert (Galerie)