DART: Google bringt Easteregg für die NASA-Mission in die Websuche – verschiebt die Suchergebnisse (Video)

Der NASA ist mit der DART-Mission ein großer Schritt gelungen, dessen tatsächlicher Erfolg sich erst in einigen Wochen zeigen wird und die vielleicht eines Tages dazu beitragen könnte, die Erde vor einem gefährlichen Einschlag zu retten. Offenbar gibt es ein großes Interesse an diesem Thema, denn Google hat nun ein neues Easteregg in die Websuche integriert, das die Thematik verdeutlicht.



Die DART-Mission hat es in den letzten Tagen oftmals in die Medien geschafft und man konnte sogar per Livestream dabei sein, als die von der NASA gestartete Sonde auf dem Asteroid-Mond eingeschlagen ist. Man möchte damit experimentieren, ob und wie weit sich die Flugbahn eines erdnahen Asteroiden verändern lässt. Das könnte eines Tages notwendig sein, um den Einschlag eines gefährlichen Himmelskörpers auf der Erde zu verhindern. Über Wahrscheinlichkeiten muss man nicht reden, aber eines Tages kann es sehr wichtig sein, darauf vorbereitet zu sein.

Google hat jetzt ein neues Easteregg in der Websuche geschaltet, das bei der Suche nach DART aktiv wird. Aus der linken Bildschirmhälfte kommt die Sonde geflogen, trifft kurz vor dem Knowledge Graph auf einen Asteroiden und explodiert. Um das zu verdeutlichen und den erhofften Ausgang dieses Unterfangens zu verdeutlichen, sind die Suchergebnisse anschließend schräggestellt. Im obigen Video könnt ihr es sehen.

Das funktioniert allerdings nur in der US-Version der Websuche, was unter anderem daran liegen könnte, dass in den deutschen Ergebnissen hauptsächlich der Dart-Sport präsent ist und die NASA-Mission lediglich im News-Block sichtbar wird.

