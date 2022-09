Stadia: Google zieht den Stecker – die Spieleplattform wird schon in wenigen Monaten ersatzlos eingestellt

Google zieht den Stecker – und alle haben es geahnt: Vor wenigen Minuten hat man bekanntgegeben, dass die Spieleplattform Stadia in Kürze eingestellt wird. Viele Beobachter hatten das schon seit Monaten erwartet befürchtet, doch Googles Dementis wurden immer dünner und endeten zuletzt fast schon in Stillschweigen. Jetzt ist der Ofen endgültig aus, aber man hat dennoch gute Nachrichten für Gamer.



Viele Unker wollten es schon Monate vor dem Start der Spieleplattform wissen, aber Google hat dagegen gehalten. Doch in den letzten Monaten wurde immer deutlich, dass die Zukunft der Spieleplattform nicht mehr ganz so rosig aussieht und man sich intern wohl schon gegen den Weiterbetrieb entschieden hat. Jetzt hat man es offiziell gemacht: Stadia wird am 18. Januar 2023 abgeschaltet. Von den zuvor verfolgten Plänen einer Nachfolge-Plattform im White Label-Stil ist nichts mehr zu hören.

ALLE Nutzer bekommen ihr Geld zurück

Die gute Nachricht: Man wird allen Nutzern das Geld für alle gekauften Spiele zurückerstatten! Das will man tatsächlich schon bis zum 18. Januar 2023 erledigt haben, sodass ein sauberer Abschluss möglich ist. Und nicht nur das: Selbst für die Controller und Starterpakete kann man eine Gutschrift erhalten, sodass die Nutzer abseits des monatlichen Abos (falls sie eines gehabt haben) ohne finanziellen Schaden herauskommen. Noch besser. Die Controller (und Chromecasts) müssen nicht zurückgesendet werden.

Solltet ihr ein aktives Stadia Pro-Abo haben, dann läuft dieses ab sofort ohne monatliche Kosten weiter. Sprich, ihr könnt euren Pro-Vorteil noch bis einschließlich 18. Januar 2023 nutzen und zahlt nichts mehr. Der Kauf neuer Inhalte ist nicht mehr möglich, der Abschluss eines neuen Abos natürlich ebenfalls nicht mehr. In der Zeit ab heute bis zum Shutdown kann man nicht ausschließen, dass es zu Problemen kommt. Als Grund gibt man übrigens an, dass das Engagement der Nutzer nicht so ausgefallen ist, wie man sich das erhofft hat = Viel zu wenige Nutzer.









Die wichtigsten Fragen und Antworten (automatisch übersetzt)

Wie lange kann ich meine Spiele auf Stadia spielen?

Wir lassen die Stadia-Plattform und die Spieleserver bis zum 18. Januar 2023 online, sodass Sie weiterhin Spiele in Ihrer Mediathek spielen können. Was ist mit meinem Spielfortschritt? Kann ich meinen Spielfortschritt auf eine andere Plattform übertragen?

Während dies für einige Spiele möglich sein kann, die Cross-Progression-Spiele auf anderen Plattformen unterstützen, ist dies leider für die meisten Spiele nicht möglich. Bekomme ich eine Rückerstattung? Was ist für eine Rückerstattung verfügbar?

Wir bieten Rückerstattungen für alle Käufe von Stadia-Hardware (Stadia Controller, Founders Edition, Premiere Edition und Play and Watch with Google TV-Pakete) an, die über den Google Store getätigt wurden, sowie für Softwaretransaktionen (Spiele und Add-on-Käufe) über Stadia Laden. Stadia Pro-Abonnements sind nicht erstattungsfähig, Sie können Ihre Spiele jedoch bis zum endgültigen Abwicklungsdatum ohne weitere Kosten in Pro weiterspielen. Muss ich meine Hardware zurücksenden, um eine Rückerstattung zu erhalten?

Die meisten Hardwarekäufe (Stadia Controller, Founders Edition, Premiere Edition und Play and Watch with Google TV-Pakete), die direkt bei Google getätigt wurden, müssen nicht zurückgegeben werden. Weitere Einzelheiten dazu, wie Sie eine Rückerstattung für Ihre Käufe von Stadia-Hardware erhalten, werden in den kommenden Wochen hier veröffentlicht. Wird mein Stadia Pro-Abo erstattet?

Stadia Pro-Abonnements werden nicht erstattet. Spielern, die am 29. September 2022 ein aktives Stadia Pro-Abo besessen haben, wird der Zugriff auf ihre Pro-Bibliothek oder andere Abonnementberechtigungen während des Abschaltzeitraums nicht in Rechnung gestellt. Warum kann ich keine Spiele mehr kaufen? Kann ich Transaktionen im Spiel kaufen?

Wir haben jetzt den Stadia Store geschlossen und den gesamten Handel auf der Stadia-Plattform deaktiviert, einschließlich In-Game-Transaktionen.

Eigentlich war spätestens seit dem Krisen-Statement von Sundar Pichai klar, dass Stadia zu diesen ominösen Nebenschauplätzen gehört, die man sich nicht länger leisten kann. Erst vor gut zehn Tagen hatte ich hier im Blog darüber geschrieben, dass Stadia schon im Zombie-Modus ist. Da lag ich wohl nicht ganz falsch und Google hat sich ein Milliardengrab geschaffen…

» FAQ zur Stadia-Schliessung

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 29.09.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!