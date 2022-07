Bei Google sind die sonnigen Tage vorbei: CEO Pichai fordert mehr Effizienz & schwört auf schwere Zeiten ein

Für Google könnte es in vielerlei Hinsicht kaum besser laufen, denn die Umsätze steigen genauso wie die Gewinne von Quartal zu Quartal und viele Produkte sind recht erfolgreich. Doch offenbar ist jetzt etwas Sand ins Getriebe geraten, denn Google-CEO Sundar Pichai hat ein Memo an alle Mitarbeiter verfasst, das zwar weitestgehend positiv formuliert ist, aber dennoch zeigt, dass man auf hohem Niveau droht, in Schieflage zu verfallen. Die sonnigen Tage sind vorbei.



Bei Google sitzt das Geld für Investitionen und neue Produkte recht locker, zumindest kann man von Außen diesen Eindruck bekommen. Aber damit ist es erst einmal vorbei, denn CEO Sundar Pichai hat jetzt ein Memo an alle Mitarbeiter verfasst, das sowohl intern als auch extern zu Änderungen führen könnte. Man wolle sich jetzt mehr fokussieren, härter arbeiten und in allen Bereichen abseits der kritischen Aufgaben mindestens bis Jahresende keine neuen Mitarbeiter mehr einstellen.

Im zweiten Halbjahr scheint es bisher nicht so gut zu laufen, wie Pichai gleich am Anfang seines Memos zwischen den Zeilen deutlich macht. Man müsse anders arbeiten als in den sonnigen Tagen – was im Umkehrschluss bedeutet, dass Regentage vor der Tür stehen. Daher soll das gesamte Unternehmen jetzt effizienter aufgestellt werden. Das dürfte intern ziemlich große Umstellungen bedeuten, könnte aber auch nach außen Änderungen für die Nutzer herbeiführen.

Bei den Aussagen „sharper focus“ und „more efficent“ sehe ich schon so manches Produkt auf dem Weg zum Google-Friedhof. Aber warten wir mal ab, wie das offiziell nach außen kommuniziert wird und ob wir als Endnutzer etwas davon bemerken werden. Google wird in knapp zwei Wochen die Quartalszahlen veröffentlichen.

Das Memo im Original

Hi Googlers,

Hard to believe we’re already through the first half of 2022. It’s the right opportunity to thank everyone for the great work so far this year, and to share how my Leads and I are thinking about H2.

The uncertain global economic outlook has been top of mind. Like all companies, we’re not immune to economic headwinds. Something I cherish about our culture is that we’ve never viewed these types of challenges as obstacles. Instead, we’ve seen them as opportunities to deepen our focus and invest for the long term.

In these moments, I turn to our mission: to organize the world’s information and make it universally accessible and useful. It’s what inspired me to join the company 18 years ago, and what makes me so optimistic about the impact we are able to have on the world. Knowledge and computing are how we drive our mission forward. That’s the lens we use to decide where to invest — whether it’s in areas like Search, Cloud, YouTube, Platforms and Hardware, the teams that support them, or in the AI that enables more helpful products and services.

We help people and society when we focus on what we do best, and do it really well. The investments we’ve made in the first half of the year reflect this vision. In Q2 alone, we added approximately 10,000 Googlers, and have a strong number of commitments for Q3 start dates which reflects, in part, the seasonal college recruiting calendar. These are extraordinary numbers, and they show our excitement about long-term opportunities, even in uncertain times.

Because of the hiring progress achieved so far this year, we’ll be slowing the pace of hiring for the rest of the year, while still supporting our most important opportunities. For the balance of 2022 and 2023, we’ll focus our hiring on engineering, technical and other critical roles, and make sure the great talent we do hire is aligned with our long-term priorities.

Moving forward, we need to be more entrepreneurial, working with greater urgency, sharper focus, and more hunger than we’ve shown on sunnier days. In some cases, that means consolidating where investments overlap and streamlining processes. In other cases, that means pausing development and re-deploying resources to higher priority areas. Making the company more efficient is up to all of us — we’ll be creating more ways for you all to engage and share ideas to help, so stay tuned.

Scarcity breeds clarity — this is something we have been saying since the earliest days of Google. It’s what drives focus and creativity that ultimately leads to better products that help people all over the world. That’s the opportunity in front of us today, and I’m excited for us to rise to the moment again.

—Sundar