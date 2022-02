Stadia: Google hat tatsächlich transparente Controller produziert – ein Blick auf das Sammlerstück (Galerie)

Google bietet für die Spieleplattform Stadia einen eigenen Controller, der in einer kleinen Auswahl verschiedener Farben erhältlich ist. Kürzlich ist bei ebay ein vollständig transparenter Controller aufgetaucht, der es in der Form niemals auf den Markt geschafft hat und daher eine echte Rarität ist. Der Controller wurde nur intern verschenkt, doch dank zahlreicher Fotos können wir ihn jetzt genauer betrachten.



Stadia lässt sich mit vielen verschiedenen Controllern nutzen und ist nicht auf den Google-Controller angewiesen, aber dennoch dürften wohl die meisten Zocker auf das Original setzen. Der Controller ist einzeln in den Farben Schwarz, Weiß oder Wasabi zu haben. Zum Start gab es den Controller in der Founders Edition in der Farbe „Night Blue“, die allerdings exklusiv gehalten wurde und auch in Zukunft nicht mehr angeboten werden soll.

Es gab noch eine weitere Variante, die allerdings nur intern an das Stadia-Team verteilt wurde: Transparent. Tatsächlich war der damals verschenkte Controller weitgehend milchig-transparent gehalten und erlaubt einen Einblick in das Innere. Das war aber nicht ganz so spannend, denn der verschenkte Controller war funktionslos und besaß weder Akku noch Rumble-Motor und auch viele Kabel wurden für dieses dekorative Stück Videospiel-Geschichte entfernt.

Bei ebay wurde kürzlich ein solcher Controller angeboten, der vom Verkäufer funktionell aufbereitet wurde. Die fehlenden Komponenten wurden aus einem normalen Stadia-Controller ergänzt und auch der schmückende Stand war mit dabei. Schaut euch einfach einmal die folgenden Bilder des transparenten Controllers an, der in dieser Form wohl ein Einzelstück ist.

Verkauft wurde der Controller für 1000 Dollar. Eigentlich nicht viel für ein solches Sammlerstück. Zwar dürften noch Hunderte weitere transparente Controller existieren, aber die meisten damals beteiligten Stadia-Entwickler werden diesen wohl entweder in Ehren halten oder haben es nicht nötig, es für ein paar Hundert Dollar zu verkaufen. Dazu kommt, dass diese eben funktionslos sind und erst noch aufgerüstet werden müssten. Aufgerüstet wurde der Controller übrigens nicht mit einem x-beliebigen Stadia-Controller, sondern mit Teilen aus der Founders Edition. Das macht technisch überhaupt keinen Unterschied, sorgt aber dafür, dass das Founders-Logo bei Stadia zu sehen ist.

Launch Team Exclusive Clear Stadia Controller (Working). As most know, this was released as a gift to the launch team members. They were not functional and just meant to be display pieces. I have taken it apart and placed in the Founders Edition controllers brains inside. This means this display piece is now fully functioning with charging, vibrations, and connectivity and will appear as a Founders Edition on Stadia, keeping it as special as possible. This is a collectors item and will likely never be on the market again.