Stadia wird eingestellt: Google hat die Mitarbeiter erst wenige Minuten vor der Ankündigung informiert – schon wieder

Gestern Abend hat Google die Stadia-Gemeinde mit der Ankündigung geschockt, dass Stadia sehr bald eingestellt wird und die Spieleplattform schon ab Mitte Januar 2023 komplett verschwunden sein soll. Doch offenbar hat man nicht nur die Nutzerschaft und Beobachter geschockt, sondern auch das Stadia-Team selbst: Dieses soll nämlich erst eine halbe Stunde vor der Öffentlichkeit informiert worden sein…



In den letzten Tagen konnten wir noch über zwei Neuerungen bei Stadia berichten (neue Weboberfläche & 1440p für Pro-Gamer) und jetzt ist alles aus. Warum haben die Stadia-Entwickler bis zum letzten Tag am Produkt gebastelt, wenn es keine Zukunft mehr hat? Spätestens seit dem damaligen Stadia Games Studios-Skandal (ich nenne es einfach mal so) sollten wir die Antwort kennen: Die Mitarbeiter wussten nicht, dass sie an einem toten Produkt arbeiten, dessen Aus einige Büros weiter längst vorbereitet wurde.

Vorab: Alle Zeitangaben sind US-Westküstenzeit. Google hat das Aus von Stadia um 9:15 offiziell angekündigt. Um 7:00 Uhr haben alle Mitglieder des Stadia-Teams eine E-Mail erhalten (unten eingebunden), in der sie um die Teilnahme an einem sehr wichtigen virtuellen Meeting gebeten werden, das um 8:30 stattfinden soll. In diesem Meeting haben sie dann erfahren, dass Stadia eingestellt wird und die meisten wohl ihren Job los sind. Keine 45 Minuten vor der Öffentlichkeit.

Hi everyone,

We’ll be having a Stadia team meeting today, September 29th at 8:30 AM PT to share some important updates with everyone. Apologies for the short notice — we would appreciate it if you can please prioritise attending this meeting, or check in with your manager afterwards if you can’t make it. Details have been added to your calendars. This will be a virtual-only meeting, so please feel free to join from wherever you’re working today.

Best,

Phil