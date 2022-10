Pixel Watch: Leaks verraten deutschen Verkaufspreis, Smart Home-Funktionen & zeigen Armbänder (Galerie)

Google wird am Donnerstag die erst Pixel Watch vorstellen, die in den letzten Wochen schon sehr häufig geleakt und auch durch Google-eigene Teaser im Gespräch gehalten wurde. Jetzt, am letzten Wochenende vor der Präsentation, gibt es erneut einen großen Leak, der uns viele weitere Details verrät und auch neue Ansichten liefert. Jetzt kennen wir den deutschen Verkaufspreis und erhalten einen Blick auf die verfügbaren Armbänder.



Es ist nicht ganz überraschend, dass die kommenden Pixel-Produkte noch vor der Präsentation vollständig geleakt werden und natürlich gilt das auch für die Pixel Watch. Jetzt hat sich erneut Amazon als gute Quelle erwiesen, denn man hat den Eintrag für die Pixel Watch versehentlich (?) zu früh freigeschaltet und wohl für längere Zeit in Deutschland sogar zum Verkauf angeboten. Daher haben wir nun einige deutsche Marketingbilder sowie den Verkaufspreis!

Die Pixel Watch soll in Deutschland 356,79 Euro kosten. Ein aus meiner Sicht etwas merkwürdiger Preis, der sich entweder durch eine noch nicht geglättete Umrechnung (eventuell aus Spanien?) erklären lässt oder schon einen Pauschal-Rabatt von Amazon enthält. Bisher erwarten wir 379 Euro für die Wifi-Version und 419 Euro für die LTE-Version. Das ist jetzt nicht ganz weit weg, aber der finale Preis werden die 356,79 vermutlich noch nicht sein.

Außerdem gibt es neue Marketingbilder sowie einige Aufnahmen der Watch Faces und der Armbänder. Auf den Lifestyle-Bildern gibt es Details zur Fitbit-Integration, zur kommenden Smart Home-Steuerung und mehr. Ich will hier gar nicht viele Worte verlieren, denn ihr findet alles auf den folgenden Bildern. ALLE weiteren Informationen zur Pixel Watch haben wir euch erst gestern in diesem Artikel zusammengestellt.

















