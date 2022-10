Starke Aktionen bei Amazon: Fire TV schon ab 19 Euro, Echo Dot ab 18 Euro, Fire Tablets & mehr stark reduziert

Der Onlinehändler Amazon wird in wenigen Tagen die Prime-exklusiven Angebote starten und den bekannten „Prime Day“ damit zum Teil auch in den Herbst holen. Schon jetzt kann man es selbst nicht mehr erwarten und hat jede Menge Hardware aus dem eigenen Portfolio reduziert. Derzeut bekommt ihr beispielsweise den Echo Dot Smart Speaker für nur noch 17,99 Euro, aber auch die Fire TV-Produkte, Fire-Tablets oder Kindles sind stark reduziert – schaut mal herein.



Gute Nachrichten für alle an Amazon-Produkten interessierten Nutzer: In diesen Tagen gibt es viele neue Aktionen rund um die Echo Smart Speaker, Smart Display, die Fire TV-Produkte sowie die Fire-Tablets und weitere Amazon-Marken. Im Folgenden findet ihr eine Übersicht der besten Aktionen, auf dieser Aktionsseite gibt es die vollständige Liste.

Medien-Aktionen:

Amazon Echo

Amazon Fire Tablets

Amazon Fire TV Stick

Kindle

Weitere Produkte

Schaut einfach mal vorbei, ob etwas für euch dabei ist. Gut möglich, dass man in den kommenden Tagen mit einigen weiteren Produkten nachlegt, denn der Herbst-Prime Day mit neuem Namen rückt näher.

