Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Neuer Leak zeigt die Smartphones in allen verfügbaren Farben – der bisher beste Blick

Die Pixel 7-Smartphones stehen vor der Tür und dürften in diesen Tagen aufgrund der baldigen Verfügbarkeit in immer mehr Onlineshops eingepflegt werden – oftmals eine gute Quelle für frisches Bildmaterial. Jetzt gibt es erstmals eine Übersicht aller verfügbarer Pixel 7- und Pixel 7 Pro-Farben sowohl von vorn als auch von der wohlbekannten Rückseite. Vielleicht schon Zeit, sich für eine Farbe zu entscheiden.



Es sind nur noch sechs Tage bis zur Präsentation der Pixel 7-Smartphones und wir werden in diesen Tagen mit den letzten Leaks versorgt. Erst vor wenigen Stunden haben wir euch den offiziellen Pixel 7-Teaser gezeigt und seit gestern wissen wir, was die Pixel 7-Smartphones kosten. Eigentlich könnte man schon jetzt für sich selbst eine Vorentscheidung treffen, ob es ein Pixel 7, Pixel 7 Pro oder keines von beiden werden soll.

Aber ihr müsst euch bei Bedarf nicht nur für eines der beiden Modelle entscheiden und wohlüberlegt die Speichergröße auswählen, sondern könnt auch aus drei verschiedenen Farben auswählen. Das Pixel 7 wird in den Farben Snow, Lemongrass und Obsidian angeboten werden. Das Pixel 7 Pro wird es in den Farben Snow, Hazel und Obsidian geben. Es sind also nur vier verschiedene Farben, aus denen ihr wählen könnt. Bisher haben wir sie allerdings nur auf Renderaufnahmen gesehen.

Jetzt sind dem Leaker Evan Blass die „echten“ Aufnahmen aller sechs Farbversionen in die Hände gefallen. Bereits vor zwei Tagen gab es eine ähnliche Galerie, allerdings schlechter aufgelöst und ohne das Pixel 7 Pro Hazel. Warum es fehlte, lässt sich schwer sagen. Wir können nur hoffen, dass alle drei Farbvarianten in allen Ländern (also für uns hauptsächlich Deutschland) angeboten werden.









Pixel 7 Farben

Noch einmal die Farben, damit ihr eure Auswahl treffen könnt: Obsidian, Snow und Lemongrass.

Pixel 7 Pro Farben

Das Pixel 7 Pro wird es in einer alternativen dritten Farbe geben: Obsidian, Snow und Hazel. Beachtet auch, wie sich die Material You-Elemente unterscheiden, was aber am Hintergrundbild und weniger an der Smartphone-Farbe liegen sollte.

