Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Display reagiert auch nach dem Abschalten auf Eingaben – lasst euch mehr Zeit (Video)

Seit gestern sind die Pixel 7-Smartphones offiziell im Handel erhältlich und werden somit in diesen Tagen von vielen neuen Nutzern ausführlich unter die Lupe genommen. Dabei ist jetzt ein kleiner Bug im Zusammenhang mit dem Display aufgefallen, dessen Auswirkungen sich viele Nutzer vermutlich nur schwer erklären können: Das Display nimmt auch nach dem Ausschalten noch Touch-Eingaben entgegen.



Wenn ein Produkt an Hunderttausende oder Millionen Menschen ausgeliefert und dann von diesen ausführlich ausprobiert wird, bleibt es nur selten aus, dass kleinere Stolpersteine auffallen, die zuvor in Tests nicht aufgefallen sind. Gut möglich, dass auch das folgende Szenario dazu gehört und bei den vorherigen Tests nicht entdeckt wurde – was ich mir aber aufgrund der Auswirkungen bei einem sauberen Test kaum vorstellen kann.

Es zeigt sich, dass die Pixel 7-Smartphones auch nach dem Ausschalten des Displays noch Eingaben registrieren und entsprechend darauf reagieren. Das bedeutet, dass man auf dem bereits abgeschalteten Display tippen und Aktionen auslösen kann. In einem Zeitraum von wenigen Millisekunden ist das aufgrund der internen Abläufe vielleicht normal, doch beim Pixel 7 Pro (vielleicht auch Pixel 7) scheint diese Zeitspanne sehr lang zu sein.

Im folgenden Video könnt ihr sehen, dass der Nutzer nach dem Ausschalten des Displays auf ein App-Icon tippt und diese App dann tatsächlich gestartet wird. Zwar verhält sich Android wie erwartet, nämlich dass das Display ausgeschaltet wird, aber im Hintergrund wird dennoch die App gestartet und ist dementsprechend beim nächsten Entsperren geöffnet. Je nach App-Oberfläche kann das dazu führen, dass man unbewusst Aktionen auslöst.









Das dürfte wohl daran liegen, dass die Touch-Eingabe des Displays deutlich später als das Display selbst deaktiviert wird. Vermutlich ein Konfigurationsproblem, das Google hoffentlich mit einem Update beheben kann. Denkbar wäre aber auch, dass das Display zuerst in einen Stromsparmodus geht und erst anschließend deaktiviert wird. Könnte auch mit dem Start des Always-on-Displays im Zusammenhang stehen, das ja ebenfalls wiederum Eingaben entgegennimmt.

Natürlich werden gerade bei neuen Pixel-Smartphones oftmals Probleme gesucht und die Mücke zu einem Elefanten gemacht, was in diesem Fall aber nur die halbe Wahrheit ist. Denn für viele Menschen dürfte das Ausschalten des Displays und gleichzeitiges Wegpacken oder Wegstecken des Smartphones ein sehr schneller und gewohnter Ablauf sein. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass man versehentlich noch eine Aktion auslöst, die man gar nicht auslösen wollte. Das kann je nach Situation problematisch werden.

Einfache Lösung: Wartet eine Sekunde nach dem Ausschalten des Displays, bis ihr weiter mit dem Smartphone hantiert. Google hat sich bisher nicht geäußert, könnte das aber sicherlich recht schnell fixen. In den Kommentaren finden sich übrigens auch Nutzer älterer Pixel-Generationen, die das mit kürzeren Zeitabständen nachvollziehen können.

[XDA Developers]