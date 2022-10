Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Googles neue Smartphones sind ab heute verfügbar – starke Vorbestelleraktion läuft weiter

Vor gut einer Woche hat Google die Pixel 7-Smartphones vorgestellt und ab heute starten sie in vielen Ländern, auch in Deutschland, offiziell in den Verkauf. Die Nachfolger der Pixel 6-Smartphones dürften sich recht großer Beliebtheit erfreuen und wer sich noch in den nächsten vier Tagen für ein solches Gerät entscheidet, kann von den nach wie vor geltenden starken Vorbestelleraktionen profitieren.



Die Pixel 7-Smartphones sind da! Vor acht Tagen hat Google die neuen Geräte vorgestellt, direkt nach der Präsentation die Vorbestellungen geöffnet und am heutigen 13. Oktober gehen sie offiziell in den Verkauf. Das bedeutet, dass die vorbestellten Geräte ab heute ausgeliefert werden (zum Teil wurden sie das schon gestern und vorgestern), dass sie sofort bestellt werden können und natürlich auch, dass sie im stationären Handel zu finden sind – möglicherweise auch zum Ausprobieren.

Wir haben euch natürlich zur offiziellen Vorstellung alle Informationen zu den Pixel 7-Smartphones geliefert und eine kurze Zusammenfassung der gestern Abend veröffentlichten zahlreichen Reviews folgt in den nächsten Stunden. Natürlich gab es in den letzten Tagen viele weitere Informationen zu den jetzt-aktuellen Google-Smartphones, so wie etwa die neuen Kamerafunktionen oder auch die ersten Teardowns (Pixel 7 | Pixel 7 Pro).

Es muss sich zeigen, ob Google die großen Ziele tatsächlich erreichen kann, denn man möchte in den kommenden Monaten mehr Pixel 7-Smartphones verkaufen, als man es im Jahr zuvor bei den Pixel 6-Smartphones getan hat. Doch die Begeisterung ist gefühlt eine völlig andere, sodass zumindest die Verkaufszahlen der ersten Wochen kaum zu toppen sein dürften.









Vorbestelleraktion läuft weiter

Auch wenn die Smartphones ab sofort verfügbar sind, läuft die in der vergangenen Woche gestartete Vorbestelleraktion noch bis einschließlich Montag Abend, 17. Oktober, weiter. Behaltet das also im Hinterkopf, falls ihr die Geräte in den nächsten Tagen im stationären Handel ausprobieren oder vielleicht auch gleich mitnehmen solltet. Kauft ihr ein Pixel 7, gibt es Gratis Pixel Buds Pro. Entscheidet ihr euch für ein Pixel 7 Pro, gibt es eine Gratis Pixel Watch LTE. Wir werden euch an die Einlösung der Aktion erinnern, alle Infos zur Aktion gibt es in diesem Artikel.

Solltet ihr zusätzlich noch eine Schutzhülle benötigen, dann schaut euch doch einmal die Spigen-Schutzhülle an, die in transparent verfügbar ist, eine bessere Qualität bietet und weniger kostet.

