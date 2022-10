Pixel Watch: Googles erste Smartwatch ist ab heute im Verkauf – noch wenige Tage als Pixel 7-Prämie zu haben

Es ist soweit! Heute geht die erste Google Pixel Watch offiziell in den Verkauf, die erst vor gut einer Woche vorgestellt wurde und seitdem vorbestellt werden konnte. Mit der ersten Smartwatch unter der Pixel-Marke will Google den Markt beleben und auch den holprig eingeführten Neustart von Wear OS pushen. Wer sich brennend für das Gadget interessiert, sollte noch die Vorbestelleraktionen mitnehmen.



Die erste Pixel Watch ist endlich da! Nach mehreren Jahren der Spekulationen und Enttäuschungen hat Google die erste Smartwatch tatsächlich vorgestellt und ab heute wird sie offiziell im Handel verfügbar sein – allerdings zu einem stolzen Preis von mindestens 379 Euro (Wifi) oder 429 Euro (LTE). Die ersten Nutzer dürften ihr Smartwatches schon gestern erhalten haben und viele weitere werden sie wohl in Aktion gekauft haben und erst in zwei bis drei Monaten erhalten.

Wir haben euch schon zur offiziellen Vorstellung alle Informationen zur Pixel Watch geliefert und eine kurze Zusammenfassung der gestern Abend zahlreich veröffentlichten Reviews erfolgt im Laufe des Tages. In den letzten Tagen gab es aber auch einige interessante zusätzliche Informationen, wie etwa Googles Update-Versprechen und der Update-Zeitplan, der mindestens ein jährliches Update und vier Pixel Feature Drops vorsieht – und das für genau drei Jahre.

Die ersten Verkaufszahlen der Pixel Watch werden sehr interessant sein, denn die Smartwatch ist viel zu teuer, die Armbänder sind zu teuer und auch die neuen Metall-Armbänder für knapp 200 Euro sind nicht gerade eine positive Aussicht. Dennoch wird Google auf viele verkaufte Geräte hoffen, was ich ganz persönlich bei diesem Umfang und dem Preis für unwahrscheinlich halte. Aber in Aktion kann man die Smartwatch natürlich mitnehmen.









Vorbestelleraktion

Solltet ihr euch eine Pixel Watch kaufen wollen, dann tut dies bei Saturn oder Media Markt, denn dort gibt es noch bis einschließlich Montag einen 50 Euro-Gutschein dazu. Bei allen anderen Händlern gibt es keine oder zumindest keine so attraktive Aktion. Eher würde ich aber tatsächlich empfehlen, dass ihr die Pixel Watch nur als Geschenk beim Kauf eines Pixel 7 Pro mitnehmt, was ebenfalls noch bis einschließlich Montag möglich ist. Infos zu dieser Aktion findet ihr in diesem Artikel.

