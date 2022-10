Pixel 7 Pro: Googles neues Smartphone unter der Lupe – so leicht / schwer lässt es sich reparieren (Video)

Die Pixel 7-Smartphones befinden sich noch in der Vorbestellerphase, aber die ersten Tester haben ihre Geräte bereits erhalten und werden diese für erste Reviews auf Herz und Nieren überprüfen. Jetzt haben Bastler das Pixel 7 Pro unter die Lupe genommen und zeigen sowohl das Innenleben als auch ein Score für die Reparierbarkeit des Geräts. Es schneidet leicht schlechter ab als der kleine Bruder.



Gefühlt ist die Anzahl der Nutzer gestiegen, die sich die Selbst-Reparatur eines Smartphones zutraut und sich somit entweder den Neukauf oder eine teure Reparatur in einer Fachwerkstatt erspart. Bei den allermeisten Nutzern dürfte es wohl das Display sein, das man nach einem Sturz oder einer unglücklichen Begegnung mit einem anderen Gegenstand austauschen möchte. Aber auch ein Akkutausch kann einem Smartphone nochmal ganz neues Leben einhauchen. Wie sieht das beim Pixel 7 Pro aus?

Die Bastler von PBKReviews haben nun ein Pixel 7 Pro zerlegt und eine Bewertung für die Reparierbarkeit des Geräts erstellt. Mit 5,5 von 10 Punkten schneidet man leicht schlechter ab als der kleine Bruder, der auf 6 von 10 Punkten kommt. Der Unterschied liegt tatsächlich gleich im ersten Punkt, denn Aufwand und Dauer für eine durchschnittliche Reparatur werden mit einem halben Punkt weniger bewertet als beim Pixel 7. Ansonsten liegen beide Geräte wenig überraschend gleichauf.

Dass das Pixel 7 Pro etwas schlechter abschneidet, ist unter anderem durch die zusätzliche Kamera zu erklären, die natürlich Platz und eine leicht veränderte Innenstruktur benötigt.









Im obigen Video seht ihr, wie das Pixel 7 Pro zerlegt und anschließend auch wieder im Schnelldurchlauf zusammengebaut wird. Am Ende wird es natürlich eingeschaltet, um die grundsätzliche Funktionalität nach dem Zerlegen zu demonstrieren. Man geht nur wenig auf die einzelnen Bauteile ein und konzentriert sich darauf, den Prozess der Zerlegens zu dokumentieren und zu zeigen, wie leicht / schwer sich einzelne Komponenten lösen lassen.

In den nächsten Tagen erwarte ich weitere Videos von zerlegten und auch „gequälten“ Pixel 7-Smartphones (viele Grüße an JerryRigEverything), die uns weitere Eindrücke abseits der normalen Alltagstests zeigen, die in den folgenden Tagen ebenfalls auf zahlreichen Webseiten auftauchen werden. Google hat seit einigen Monaten eine Partnerschaft mit iFixit für die Selbstreparatur, sodass die Pioniere dieser Branche sicherlich ein sehr ausführliches Video bereithalten werden.

Wer sich zum Vergleich das Pixel 7-Video ansehen möchte, findet ihr in diesem Artikel.

