Pixel Watch: Google versorgt die Smartwatch drei Jahre mit Android-Updates – das wird darin enthalten sein

Google hat vor wenigen Tagen die Pixel Watch vorgestellt und wird sie schon in dieser Woche offiziell auf den Markt bringen. Es ist die erste Erweiterung der Pixel-Serie seit längerer Zeit und viele Nutzer dürften sich fragen, wie lange die Smartwatch von Google mit Updates versorgt wird. Jetzt hat man das auf einer neu eingerichteten Support-Seite verraten und zeigt, dass man die Uhr wie ein Smartphone behandelt.



Die neue Pixel-Generation bestehen aus den Pixel 7-Smartphones sowie der Pixel Watch ist da und wird in dieser (Smartwatch) bzw. nächster Woche (Smartphones) in den Verkauf gehen. Smartphone-Käufer dürften wissen, dass Google die Geräte erneut für drei Jahre mit Android-Updates und fünf Jahre mit Sicherheitsupdates versorgt. Das bedeutet Android-Updates bis Oktober 2025 und Sicherheitsupdates bis Oktober 2027 – das ist also noch ein ganzes Stückchen. Aber wie sieht es bei der Pixel Watch aus?

Google Pixel Watches erhalten regelmäßig Softwareupdates, u. a. mit verbesserter Sicherheit, neuen Funktionen, Betriebssystemupdates und Fehlerkorrekturen. Softwareupdates umfassen Sicherheitsupdates für Google Pixel Watch sowie Feature Drops und andere Softwareupdates.

Auf einer neuen Update-Seite informiert man jetzt darüber, dass die Pixel Watch ebenfalls bis Oktober 2025 mit Updates versorgt wird. Man begrenzt also die optimale Lebensdauer der Smartwatch faktisch ebenfalls auf drei Jahre. Die Rede ist von „regelmäßigen Updates“, wobei sich in den kommenden Monaten zeigen muss, was das bedeutet. Entweder monatlich parallel zu den Smartphones oder Quartalsweise per Pixel Feature Drop. Meine Vermutung: Alle drei Monate neue Features, einmal im Jahr ein neues Wear OS und bei Bedarf ein monatliches Sicherheitsupdate parallel zu den Smartphones.

» Pixel Watch: Jetzt gleich bestellen & 50 Euro Gutschein erhalten – Googles neue Smartwatch ist endlich da

» Pixel Watch: Google bringt neue Metall-Armbänder für die Smartwatch – nicht unter 129 Euro zu haben

Letzte Aktualisierung am 11.10.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!