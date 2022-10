Pixel Update: Viele neue Infos zur Pixel Watch, Pixel 7-Smartphones, Android-Updates & mehr neue Produkte

Eine starke Pixel-Woche geht zu Ende, denn natürlich gab es in den letzten Tagen viele Neuigkeiten rund um die mobilen Google-Produkte, es fiel der Startschuss für den Verkaufsstart der Pixel 7-Smartphones und der Pixel Watch und es gab die ersten Reviews. Wie gewohnt haben wir euch zeitnah mit allen News versorgt und fassen das Ganze im wöchentlichen Pixel Update noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Natürlich war die Woche nach der Pixel-Präsentation, die gleichzeitig die Woche des Pixel-Verkaufsstarts und der ersten Reviews war, gespickt mit vielen Neuigkeiten und Informationen rund um die Google-Produkte. Aber wir haben auch abseits dessen viele Neuerungen und Ankündigungen gehabt, die an dieser Stelle noch einmal schnell und übersichtlich zusammengefasst werden. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel. Hier nun die Übersicht.

Pixel Feature Dropp bringt neue Akku-Info

Das nächste Pixel Feature Drop wird noch einige Wochen auf sich warten lassen, es kommt mutmaßlich nicht vor Anfang Dezember, aber schon jetzt gibt es erste Infos zum Inhalt. Es dürfte eine neue Info zum Akku-Zustand im Gepäck haben, dass die Akku-Gesundheit angibt. Jetzt ist es auf einem Screenshot aufgetaucht.

Drei Jahre Android-Updates für die Pixel Watch

Die Pixel Watch ist Taufrisch, aber wie lange wird sie es bleiben? Google hat jetzt verraten, dass man die erste Pixel Watch bis Oktober 2025 mit Wear OS-Updates versorgen will. Diese sollen jährlich erscheinen und alle drei Monate soll es zusätzlich ein Pixel Feature Drop mit weiteren Aktualisierungen geben.

» Update-Details für das neue Wear OS









Pixel 7 / Pixel 7 Pro Reparierbarkeit

Irgendwann kommt der Tag, an dem vielen Nutzern ein Pixel 7-Smartphone aus den Händen fällt und das Display bricht. Oder dass der Akku sich weitgehend verabschiedet und nur noch wenige Stunden Smartphone-Spaß ermöglicht. Wie leicht wird eine Reparatur sein und kann man sich diese tatsächlich noch selbst zutrauen? Ein erster Teardown inklusive Bewertung zeigt, wie schwer / leicht die Reparatur wird. Das Pixel 7 kommt auf 6 von 10 Punkten und das Pixel 7 Pro auf 5,5 von 10 Punkten.

Teure neue Pixel Watch-Armbänder aus Metall

Die Pixel Watch ist nicht günstig und auch für die Armbänder verlangt Google stolze Preise von mindestens 49 Euro. Das wird mit den im nächsten Jahr erscheinen Metall-Armbändern nicht besser werden. Denn diese werden in der Mesh-Variante erst ab 129 Euro zu haben sein und in der Gliedervariante mindestens 199 Euro kosten. Da bekommt man woanders schon die gesamte Smartwatch, Google muss also auf treue und zahlungskräftige Fans hoffen.

Keine Gesichtserkennung für das Pixel 6 Pro?

Seit ziemlich genau einem Jahr warten Pixel 6 Pro-Nutzer auf die Entsperrung und Autorisierung per Gesichtserkennung. Doch offenbar war das Warten umsonst, denn Google hat dem Rollout erst einmal eine Absage erteilt. Das heißt zwar nicht, dass es gar nicht mehr kommt, aber zumindest will man in der Pressestelle derzeit nichts davon wissen.

Neue Pixel 7-Funktionen für das Pixel 6

Wenn es schon keine Gesichtserkennung gibt, dann wenigstens andere Funktionen. Schon jetzt sind eine Reihe von Features bekannt, die vielleicht schon im Dezember auf ältere Pixel-Smartphones kommen werden. Dazu gehört das Clear Calling, der Guided Frame, die Real Tone-Algorithmen oder auch Spatial Audio für die Pixel Buds Pro.

Pixel Wallpaper & Klingeltöne

Die neuen Pixel 7-Smartphones bringen nicht nur zusätzliche Funktionen, sondern auch neue Medien. Google hat jetzt drei neue Curated Culture-Wallpaper veröffentlicht und nicht weniger als 36 neue Klingeltöne, Signaltöne und Alarmtöne entworfen. Wir bieten euch wie gewohnt alle Hintergrundbilder zum Download und alle neuen Töne zum Anhören an.

Pixel Buds Pro Feature Drop

Zwar gab es beim letztwöchigen Event keine großen Ankündigungen für die Pixel Buds Pro, aber dennoch dürfen sich die Träger jetzt über ein größeres Update freuen, das man schon als Feature Drop bezeichnen könnte. Es gibt einen neuen Equalizer, eine neue Audio-Balance, voreingestellte Profile und eine überarbeitete App.

Pixel 7, Pixel 7 Pro & Pixel Watch Verkaufsstart

Nur eine Woche nach der Präsentation war es soweit: Google hat den Startschuss für den offiziellen Verkauf der Pixel 7-Smartphones und der Pixel Watch gegeben. Ab sofort können die neuen Geräte auch im stationären Handel gekauft werden und wer sich noch bis einschließlich Montag entscheidet, kann die Aktionen mitnehmen. Gratis Pixel Watch LTE, Gratis Pixel Buds Pro oder mindestens 50 Euro Einkaufsgutschein. Alle Infos dazu findet ihr am Ende dieses Artikels sowie in den folgenden verlinkten Artikeln.

Pixel 7 Reviews

Um den Verkaufsstart bestmöglich zu unterstützen, fiel nur wenige Stunden zuvor das Embargo für die Reviews. Wir haben euch wie üblich die wichtigsten Punkte und Eindrücke der internationalen Reviews zusammengefasst. Tatsächlich gibt es bei den Pixel 7-Smartphones überhaupt nichts zu meckern und die Tester sind voll des Lobes. Anders im nächsten Absatz…

Pixel Watch Reviews

Auch die Pixel Watch Reviews durften seit Mittwoch Abend veröffentlicht werden und diese fallen nicht ganz so positiv aus, wie sich Google das wohl gewünscht hätte. Das liegt aber nicht an einer grundsätzlich schlechten Smartwatch, sondern eher an der ausbaubaren Software und dem viel zu hohen Verkaufspreis. Je höher der Preis, desto höher die Ansprüche. Und wenn man die in der ersten Generation kaum erfüllen kann, dann geht die Preis-Leistung und damit die Gesamtbewertung eben in den Keller.

Pixel 7 Pro-Display als Akkufresser

Die erste kleine Kritik wegen eines Pixel 7 Problems. Nutzer berichten davon, dass der Akku bei der Nutzung im Freien stark leidet, was hauptsächlich am Display liegt. Dieses zieht nämlich zum Teil doppelt so viel Strom wie die Konkurrenz. Man muss abwarten, ob und wie Google das per Software-Update lösen kann.

Ist die Pixel Watch wasserdicht?

Grundsätzlich ist eine Armbanduhr natürlich resistent gegen leichte äußere Einflüsse wie Regen. Aber wie sieht es mit der echten Wasserdichtheit aus? Google gibt tatsächlich kein IP-Rating an, sondern spricht von einem ATM 5-Wert. Dieser steht für eine Wasserdichtheit bis zu 50 Meter. Was das im Detail bedeutet und wie Google das Ganze formuliert, findet ihr im folgenden Artikel.

Aus für 32 Bit-Apps auf dem Pixel 7

Mit Android 13 wird Google die Unterstützung für 32 Bit-Apps zurückfahren und möglicherweise schon mit Android 14 vollständig einstellen. Mit den Pixel 7-Smartphones macht man den ersten Schritt, denn diese unterstützen nur noch in 64 Bit kompilierte Apps. Das ist eine tiefgreifende Änderung, deren Auswirkungen heute aber nur in Einzelfällen zu spüren sein werden. Das immer wieder angeführte Beispiel Flappy Bird gehört zu den Projekten, die leider nicht mehr funktionieren werden.

Pixel 7-Display mit Phantom-Eingaben

Ein weiteres Problem mit dem Pixel 7-Display, das aber wohl auch ältere Pixel-Generationen betreffen soll und bisher nur nicht breit angesprochen wurde: Das Display soll auch nach dem Abschalten noch für einen kurzen Zeitraum von 0,5 bis einer Sekunde Touch-Eingaben annehmen. Wer sein Smartphone sehr schnell nach dem Sperren ablegt oder in die Tasche steckt, könnte so immer wieder versehentlich Aktionen auslösen.

Pixel Glass nimmt Fahrt auf

Google Glass kommt in Form von Pixel Glass wieder zurück. Das hat Google schon vor längerer Zeit angekündigt und jetzt beginnt man damit, die Plattform langsam wiederzubeleben. Der Nutzerkreis wird erweitert und Entwickler sollen sich darauf vorbereiten. Das spricht dafür, dass wird 2023 sehr viel von der neuen AR-Brille hören werden und vielleicht auch schon zum Ende des Jahres die erste Version in den Verkauf geht. Alle Infos findet ihr im folgenden Artikel.

Pixel 7 und Pixel Watch mit starken Aktionen bestellen

Google hat die Pixel 7-Smartphones und die Pixel Watch in den Verkauf gebracht, aber nach wie vor gelten die Vorbesteller-Aktionen, mit denen auch die ersten Tagen im stationären Handel angeschoben werden sollen. Aber nur noch bis einschließlich 17. Oktober (Montag). Wer sich für ein Pixel 7 Pro entscheidet, erhält eine Pixel Watch LTE Gratis. Bestellt ihr ein Pixel 7 gibt es immerhin noch die Pixel Buds Pro Gratis. Und wer sich für eine Pixel Watch bei Media Markt oder Saturn entscheidet, erhält noch einen 50 Euro-Gutschein zu seinenm Einkauf. Alle Informationen zu den Pixel 7-Aktionen gibt es in diesem Artikel und alle Infos zur Pixel Watch-Aktion in diesem Artikel.

