Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Google entfernt Unterstützung für alte Apps – Android 13-Version führt nur 64 Bit aus

Google hat die Pixel 7-Smartphones veröffentlicht, die natürlich mit dem aktuellen Betriebssystem Android 13 ausgeliefert werden, das unter der Haube eine sehr große Änderung mitbringt: Die Unterstützung von 32 Bit-Apps kann entfallen. Jetzt scheint es so, dass die Pixel 7-Smartphones die ersten Geräte sind, die diese älteren Apps nicht mehr unterstützen.



Die Umstellung von 32 Bit-Apps auf 64 Bit-Apps bzw. deren Standardisierung ist bei Android und im Google Play Store schon vor mehreren Jahren geschehen, aber aus Gründen der Abwärtskompatibilität hat man die alte Variante weiterhin unterstützt – bis jetzt. Zahlreiche Nutzer und auch frühe Tester berichten, dass sich 32 Bit-Apps nicht mehr ausführen lassen. Android vermeldet einfach, dass die App nicht ausgeführt werden kann. Das ist vor allem für die Nutzer problematisch, die noch eine alte lokale APK-Sammlung haben (wobei immer wieder Flappy Bird als Beispiel angeführt wird).

Tatsächlich ist das eine sehr große Änderung, deren Auswirkungen aber mittlerweile nicht ganz so groß sein dürften. Nur die wenigsten Nutzer haben eine APK-Sammlung und alle im Google Play Store für die Geräte verfügbaren Apps wurden bereits in 64 Bit kompiliert. Und weil alte Apps, die seit vielen Jahren nicht weiterentwickelt wurden, ohnehin als Sicherheitsrisiko gelten und irgendwann wegen anderer Schnittstellen nicht mehr unterstützt werden, ist das kein Problem, sondern nur eine vorgezogene Abschaltung. Dennoch kann es in einigen Spezialfällen, wenn man auf eine solche alte App angewiesen ist, zu einem großen Problem werden.

Das Pixel 7 und der Tensor G2 würden 32 Bit grundsätzlich schon unterstützen, aber auf dem Smartphone findet sich offenbar eine 64 Bit-only Version von Android 13. Da dürfte es ohne sehr große Bastelarbeit keinen Ausweg geben. Ursprünglich wurde erwartet, dass das Pixel Tablet das erste Gerät mit 64 Bit-only wird.

