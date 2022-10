Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kommen auf viele Smartphones & Tablets

Es gibt Neues für viele Android-Nutzer: Vor wenigen Stunden wurde das zweite Google System Update für den Monat Oktober freigegeben. Man geht den Monat erneut etwas gemächlicher an als zuletzt, hat aber dennoch eine Reihe von interessanten Neuerungen im Gepäck, die auf viele Smartphones, Tablets und andere Geräte mit Android-Betriebssystem ausgerollt werden.



Bei den Google System Updates handelt es sich noch um eine junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen. Der Rollout kann allerdings trotz mehrfacher Releases und Datumsangaben selbst bei Pixel-Smartphones mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der mittlerweile dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die zweiten Updates im Monat Oktober primär auf Verbesserungen rund um den Google Play Store.

Hier nun die Updates für die zweite Runde im Oktober. Man legt im „Device Connectivity“-Bereich nach, der in diesem Fall für die Wear OS-Smartwatches steht – natürlich mit Blick auf den Start der Pixel Watch. Man gibt Android die Möglichkeit, Netzwerkbasierte Standort-APIs für Wear OS zu nutzen. Was das im Einzelnen bedeutet, lässt sich schwer sagen, aber prinzipiell gilt das für alle Wear OS-Smartwatches.

Critical Fixes

[TV] Bug fixes for system management & diagnostics related services.[2]

Device Connectivity

[Wear OS] Enables network-based location APIs on Wear.[2]

Google Play Store

New Features to help you discover the Apps & Games you love.[3]

Optimizations allowing faster and more reliable download and installation.[3]

Continuous improvements to Play Protect to keep your device safe.[3]

Various performance optimizations, bug fixes and improvements to security, stability and accessibility.[3]

System Management

Updates to system management services that improve device performance, and network usage.[2]

[TV] A reminder dialog for pending system updates has been added.[2]

[2] Available through Google Play services v36.22 updated on 10/13/2022

[3] Available through Google Play Store v32.5 updated on 10/06/202