Android: Pixel-Smartphones informieren über Akku-Gesundheit – Pixel Feature Drop bringt neue Funktion

Google hat vor wenigen Tagen die zweite Beta der QPR1-Version von Android 13 veröffentlicht, die überraschenderweise mehr Neuerungen mitgebracht hatte, als es ursprünglich erwartet wurde. Jetzt ist ein weiteres Feature aufgetaucht, das sehr wahrscheinlich für das nächste Pixel Feature Drop eingeplant ist: Informationen zur Akku-Gesundheit.



Ich würde behaupten, dass nur wenige Menschen früher den Akku ihres Smartphones gegen einen neuen getauscht haben und in Zeiten der fest verbauten Akkus sind es wohl noch weniger. Dabei könnte ein solches Upgrade vielen Geräten neuen Wumms geben, denn die Batterie ist ein natürliches Verschleißteil (wenn man das so nennen will) und ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich das Smartphone-Leben verkürzt. Viele Hersteller bieten den Nutzern die Möglichkeit, die Akku-Gesundheit abzufragen und schon bald ist das auch bei Google der Fall.

Schon in der Android 13 QPR1 Beta 1 ließ sich eine neue Sektion im Akku-Bereich freischalten, die obige Oberfläche hervorbrachte. Die Akku-Gesundheit wird in Prozent angegeben und wenn es nicht mehr ganz so gut aussieht, wird ein Wechsel empfohlen. Das kann sehr praktisch sein, wenn man auf Fehlersuche ist oder sich ein gebrauchtes Gerät kauft. Natürlich verdienen die Hersteller schlussendlich mit und sind daran interessiert, neue Akkus und Serviceleistungen zu verkaufen, aber dennoch ist das hoffentlich eine Information, auf die man sich verlassen kann.

Weil Akkus auch auf Software-Seite zur Wissenschaft werden können, kann Google so etwas vermutlich zuverlässig nur für die eigenen Geräte anbieten und wird es daher zu Beginn Pixel-exklusiv halten. Ohnehin haben andere Hersteller so etwas schon länger.









In der zweiten Android 13 QPR1 Beta ist diese Funktion erneut aufgetaucht und zeigt sich auf obigen Screenshots mit noch mehr Details als zuvor. Neu dazugekommen ist ein Bereich, der über die maximale Kapazität des Akkus informieren kann. Selbst auf Pixel-Smartphones ist das aber derzeit noch nicht verfügbar, sodass man daran vielleicht noch etwas schrauben wird. Es wird interessant sein, was man dort für Werte ablesen kann und ob diese in etwa den Herstellerangaben entsprechen werden.

Es wird erwartet, dass diese Darstellung mit dem Pixel Feature Drop im Dezember für alle Pixel-Nutzer ausgerollt wird. Bis es soweit ist, hat man noch mindestens eine Beta vor sich, um das zu testen.

