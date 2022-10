Android Auto: Wetteranzeige ist plötzlich verschwunden – Nutzer berichten von Problemen mit den Wetter-Icons

Die unschönen Nachrichten für Nutzer von Android Auto reißen nicht ab, denn nach dem recht spontan angekündigten Aus des Android Auto-Nachfolgers für Smartphones, taucht nun ein altbekannter Fehler wieder auf: In den letzten Tagen berichten vermehrt Nutzer davon, dass die Wetteranzeige verschwindet und auch ich selbst kann den fast schon kuriosen Fehler mittlerweile bestätigen.



Bei Android Auto tauchen immer wieder kleinere oder größere Probleme auf, die die Nutzer nerven oder die Nutzung der Plattform zum Teil unmöglich machen – was oftmals erst nach Wochen oder gar Monaten gefixt wird. Aktuell ist wieder ein Bug an der Reihe, den man verschmerzen kann, aber dennoch ärgerlich ist: Die Wetteranzeige in der rechten oberen Ecke verschwindet bei immer mehr Nutzern. Dieses Problem gibt es schon seit mehreren Jahren, taucht immer wieder auf und wird von Google immer wieder als gefixt markiert. Warum es sich dennoch hält und immer wieder auftaucht, lässt sich kaum nachvollziehen.

Bisher hatte ich als Android Auto-Nutzer das große Glück, selbst keine größeren Probleme zu haben. Aber den Wetter-Bug konnte ich auf einer zweistündigen Fahrt selbst beobachten. Die Wetterdarstellung ist mehrfach verschwunden, von selbst wieder aufgetaucht und nach wenigen Minuten wieder verschwunden. Klar, man bewegt sich von Ort zu Ort, was das Problem ein Stück weit erklären könnte. Aber auf dem Smartphone verschwindet das Wetter nicht, der Google Assistant kann jederzeit (auch wenn das Wetter nicht dargestellt wird) Auskunft geben und an Empfangsproblemen lag es definitiv nicht.

Woran auch immer das Problem liegt, ein Google-Moderator in der Community hat es vor wenigen Tagen erneut zur Kenntnis genommen und weitergeleitet. Vermutlich wird man es überprüfen, schon bald als gefixt markieren und nach ein paar Wochen ist es wieder da…

» Pixel Watch: Ist Googles erste Smartwatch zu teuer? Die Preisgestaltung dürfte Googles große Pläne erschweren

Letzte Aktualisierung am 11.10.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!