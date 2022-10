Pixel Buds Pro: Größeres Update bringt verbesserten Equalizer, Audio-Balance, Soundprofile und mehr (Video)

Die smarten Kopfhörer Pixel Buds Pro sind seit gut zwei Monaten auf dem Markt und hatten bisher noch nicht alle Funktionen an Bord, die man gerne zum Verkaufsstart mitgebracht hätte. Das ändert sich jetzt, denn seit gestern wird ein größeres Update ausgerollt, das eine Reihe von neuen Funktionen im Gepäck hat, die wir eigentlich erst für das kommende Pixel Feature Drop erwartet hätten.



Die Pixel Buds Pro waren rund um das Pre-Marketing für das Pixel-Event genauso präsent wie die Smartphones und die Smartwatch, schlussendlich haben sie aber dennoch keine große Rolle gespielt. Das holt man jetzt, gut eine Woche später, nach: Das schon vor einiger Zeit in einem umfangreichen Teardown geleakte Update-Paket wird ab sofort für alle Nutzer der Pixel Buds Pro ausgerollt. Die Version 3.14 bringt die folgenden Neuerungen mit:

Audio-Balance

Die Pixel Buds Pro-Software bietet jetzt die Möglichkeit, die Balance und Lautstärke zwischen beiden Ohren bzw. Ohrstöpseln zu verschieben. Man weist in den Optionen darauf hin, dass das im Konflikt zu anderen Apps und Einstellungen stehen kann, die ähnliche Möglichkeiten bieten.

Neuer 5-Band-Equalizer

Equalizer zur Tonanpassung gibt es in vielen verschiedenen Variationen, bieten aber dennoch eine Standard-Oberfläche – von der Google nun abweichen wird. Statt wie bisher die Slider von oben nach unten zu schieben, so wie auf einem klassischen Mischpult, wird jetzt auf horizontal platzierte Slider gesetzt – womöglich analog zur Lautstärkeregelung. Weil dadurch nun mehr Platz ist, gibt es gleich fünf Bänder, die festgelegt werden können: Obere Höhen, Höhen, Mitten, Bass und unterer Bass. In der folgenden Animation könnt ihr euch das ansehen.









Voreingestellte Equalizer-Profile

Wer sich nicht auskennt, für den sind die Equalizer-Einstellungen in ihrem vollen Umfang mehr Glücksspiel als Präzision. Aus diesem Grund liefert man ab Werk sieben Voreinstellungen:

Balanced

Clarity

Default

Heavy bass

Last saved (scheint kein Profil zu sein)

Light bass

Vocal boost

—

Zusätzlich zu diesem für Audio-Freunde recht wichtigen Update soll es die üblichen kleinen Verbesserungen in Form von Bugfixes geben, auf die man in der Ankündigung nicht näher eingeht. Das Update auf Version 3.14 der Companion-App wird seit gestern ausgerollt und sollte in diesen Tagen bei allen Nutzern ankommen und natürlich entsprechend auch die Pixel Buds Pro-Kopfhörer aktualisieren.

» Amazon Prime-exklusive Angebote: Pixel 6a und Pixel 6 + Gratis Pixel Buds, Fitbit-Aktionen, Pixel 7 & mehr

Letzte Aktualisierung am 12.10.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!