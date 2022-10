Google Pay: Die schnellste Bezahlmethode an der Kasse – neue Studie sieht Mobile Payment vorn (Infografik)

Immer mehr Menschen zahlen im stationären Handel Bargeldlos, das kann man eigenen Beobachtungen oder auch zahlreichen Studien entnehmen. Jetzt gibt es eine neue Studie, die das Bezahlen per Google Pay und verwandten Plattform als schnellste Methode einstuft. Glaubt man den Ergebnissen, dann ist die Zahlung per Smartphone sogar schneller als das Bezahlen per Karte, wenn auch nur mit geringem Unterschied.



Karte oder Bargeld, das ist für manche Menschen längst zur Glaubensfrage geworden. Doch an dem Fakt, dass das Bezahlen per Karte oder digitalem Gerät schneller geht als mit Bargeld, ist nicht zu rütteln. Selbst bei einem glatten Betrag wie 10 Euro, der lediglich das Herausziehen eines Scheins erfordert, gibt es Verzögerungen: Man muss den Schein herausziehen, der Kassenkraft übergeben, diese muss (sollte) ihn auf Echtheit überprüfen, die Zahlung in das Kassensystem eintippen und dann selbst den Schein im eigenen Bargeldfach einsortieren. Auch ohne Münzen-kramen oder Nachzählen vergehen dabei mehrere Sekunden, die man sich mit Karte sparen kann.

Daher ist das Top-Ergebnis einer Girocard-Studie (PDF) nicht wirklich überraschend: Im Durchschnitt dauert das kontaktlose Bezahlen mit Karte 12 Sekunden, während das Bezahlen mit Smartphone oder Smartwatch nur 11 Sekunden dauert. Interessanterweise stuft man das Bezahlen mit Karte einstecken also genauso schnell ein wie die Barzahlung. Beides dauert wohl 19 Sekunden. Ich habe selbst einige Jahre an einer Supermarkt-Kasse gesessen und kann das zumindest bis zum Ende meiner dortigen Karriere (2013) nicht bestätigen. Aber Zeiten ändern sich.

Klar, das Einstecken der Karte dauert. Allein bis die Kunden den Schlitz und die Einsteckrichtung herausgefunden haben, könnten andere schon eine Handvoll Münzen rausgesucht haben. Dennoch ist die Barzahlung deutlich langsamer, denn sowohl der Kunde als auch der Kassierer müssen kramen, rechnen und sortieren. Aber wie gesagt, vielleicht hat sich das seit damals verändert (wobei ich nicht wüsste, wie). Dass es kontaktlos und ohne Suchen und Rechnen schneller geht, ist logisch.









Obige Studie hat man bei Auswertung von 1.359 Einkäufen in Discounter-Filialen durchgeführt – von der Ansage des Preises bis zum vollständigen Abschluss des Vorgangs. Das erklärt vielleicht die Bargeld-Geschwindigkeit, denn bekanntlich wird man dort selbst als Kunde zu Höchsttempo gedrängt. Erneut ein persönliches Wort: Gerade im Discounter halte ich lieber meine Karte als das Smartphone in der Hand, denn ich muss meinen Wagen und die nicht vorhandene Kassen-Auslaufzone sehr schnell verräumen. Das Risiko, dass mir dabei das Smartphone aus der Hand fällt, wäre sehr groß. Die Karte hingegen kann ich besser halten und wenn sie doch mal fällt, ist das kein Problem. Aus dem Grund wäre für mich persönlich das Bezahlen mit Karte im Discounter schneller als mit dem Smartphone.

Die Studie kommt jedenfalls zu dem Ergebnis, dass das Bezahlen mit Smartphone oder Smartwatch (Google Pay & Co) die schnellste Methode ist. Außer, und jetzt kommt der Studien-Finanzierer zu seinem Recht, wenn man die Girocard verwendet. Denn bei dieser dauert es digital nur 10 Sekunden. Die perfekte Kombination ist also die Girocard auf dem Smartphone oder der Smartwatch. Das Gesamt-Ranking ist nicht überraschend, das Wachstum der Bargeld-losen Bezahlung hingegen schon ein wenig.

Letzte Aktualisierung am 11.10.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Girocard Pressemitteilung]