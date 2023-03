YouTube: Neues bei YouTube Music, Kids, Podcasts und mehr – alle Ankündigungen der letzten Wochen

Auf Googles Videoplattform YouTube werden derzeit wichtige Weichen für die nächsten Monate gestellt, die einige Veränderungen und angepasste Schwerpunkte bringen werden. Laut der eigenen Roadmap für 2023 ist es ein entscheidendes Jahr, denn das Unternehmen steht gleich in mehreren Bereichen vor großen Herausforderungen. Hier findet ihr die wichtigsten Entwicklungen der letzten Wochen.



YouTube ist nicht nur die altbekannte Videoplattform, sondern längst viel mehr. Das Musikstreaming wächst, man schafft sich eine eigene Podcast-Plattform, der Bereich Smart TV wird in den nächsten Monaten eine große Rolle spielen, YouTube Kids wird integriert und mit den Shorts hat man offenbar ein echtes Erfolgsformat geschaffen. In den letzten Wochen wurden viele Neuerungen verkündet, die wohl auch die erste Duftmarke für den neuen CEO Neal Mohan setzen.

Auch die Künstliche Intelligenz hat man als wichtigen Punkt für YouTube ausgemacht, denn tatsächlich soll in Zukunft der „generative Content“ eine wachsende Rolle spielen. Das könnte der Schritt sein, der die Plattform langfristig am meisten verändert. Hier findet ihr einen schnellen Überblick über die Ankündigungen der letzten Wochen.

YouTube Kids auf dem Fernseher

YouTube Kids ist eine erfolgreiche Plattform für Inhalte für Kinder in den verschiedensten Altersgruppen. Die Plattform hat strategisch die Aufgabe, schon die Kleinsten für YouTube zu begeistern und später zu erwachsenen Nutzern zu machen. Um diesen Effekt zu verstärken, bringt man YouTube Kids direkt auf Smart TVs und integriert die Plattform in die große App. Der Wechsel ist jederzeit möglich, sodass sich die Haupt-App in YouTube Kids verwandelt.

» Neue YouTube Kids-Integration auf Smart TVs









YouTube-CEO verlässt das Unternehmen

YouTube-CEO Susan Wojcicki verlässt das Unternehmen. Das wäre eigentlich nur eine Randnotiz, doch in diesem Fall ist es etwas anders gelagert. Wojcicki hat nicht nur die Geschicke der Videoplattform in den letzten zehn Jahren gelenkt und diese profitabel gemacht, sondern damals auch Larry Page von der Übernahme der Plattform überzeugt. Außerdem hat sie das Google-Werbegeschäft aufgebaut, gehört zu den ersten Mitarbeiterinnen überhaupt und ganz nebenbei wurde das Unternehmen in den ersten Monaten aus ihrer privaten Garage heraus geleitet. Eine bedeutende Persönlichkeit für YouTube und Google.

» Susan Wojcicki tritt zurück

YouTube Music erhält neue Radiosender-Funktion

Die Radio-Funktion von YouTube Music sorgt dafür, dass Nutzer immer wieder neue interessante Inhalte entdecken. Bisher kann diese allerdings nur einen einzigen Startpunkt haben, der eine vollständige Playliste basierend auf einem Song, Künstler oder Album erstellt. Jetzt wird eine neue Radio-Funktion ausgerollt, die viele weitere Parameter haben und somit deutlich stärker von den Nutzern angepasst werden kann.

» Das ist YouTube Musics neue Radiosender-Funktion

Neue Bildqualität für Premium-Nutzer

YouTube Premium-Abonnenten dürfen sich über eine neue Video-Auflösung freuen, die in diesen Tagen mit ersten Nutzern getestet wird. Diese bringt eine Premium-Version von 1080p mit einer höheren Bildwiederholfrequenz und Auflösung.

» YouTube Premium-Nutzer erhalten 1080p Premium

YouTube Podcasts macht große Schritte

YouTube Podcasts ist der neueste YouTube-Ableger, steht derzeit aber nur für US-Nutzer bereit. Jetzt soll die Plattform große Fortschritte machen und eine Reihe neuer Funktionen erhalten, die sowohl den Upload, die Integration in die Plattform sowie die Monetarisierung der Inhalte erleichtert.

» So geht es bei YouTube Podcasts weiter









YouTube Music erhält Podcast-Unterstützung

Podcasts gibt es nicht nur bei YouTube Podcasts, sondern auch bei YouTube Music. In der Ankündigung heißt es, dass man die beliebten Audio- und auch Video-Podcasts zur Musikstreamingplattform bringen will. Wie das man YouTube Podcasts zusammenspielt, bleibt abzuwarten.

» YouTube Music erhält Podcast-Unterstützung

YouTube Health Gesundheitsinformationen

YouTube Health ist ein neues Produkt, das Infoboxen rund um Gesundheitsthemen unter dazu passenden Videos einblendet. Das Produkt gibt es schon seit längerer Zeit und ist jetzt auch in Deutschland gestartet.

» So startet YouTube Health in Deutschland

Schwerpunkte für 2023

Erst in dieser Woche hat man den Ausblick auf das Gesamtjahr 2023 und dessen Schwerpunkte aus YouTube-Sicht gegeben. Zu den Schwerpunkten des Jahres gehören der Ausbau des TV-Geschäfts, die YouTube Shorts, die Podcasts sind ein großes Thema und auch um die Künstliche Intelligenz kommt man nicht herum. Die Pläne für das Kerngeschäft wurden nicht vermeldet.

» Das sind YouTubes Schwerpunkte für 2023