Google Wallet: Automatisch hinzugefügte Kundenkarten löschen – neue Funktion sorgt für mehr Ordnung

In Google Wallet lassen sich nur Zahlungsmittel wie Kreditkarten oder Debitkarten in digitaler Form speichern, sondern auch Kundenkarten, Gutscheine und Ähnliches. Um diesen Bereich schnell zu füllen und aktuell zu halten, gibt es seit längerer Zeit einen automatischen Import aus GMail. Dieser wird in Kürze ein Update erhalten, das tatsächlich erstmals die Möglichkeit zum Löschen mitbringt.



Der automatische Import von Inhalten aus GMail existiert in mehreren Apps und wird auch von Google Wallet dafür verwendet, Kundenkarten automatisch abzurufen und stets aktuell zu halten. Dieser Import funktioniert recht zuverlässig, lässt sich allerdings nicht anpassen. Bisher gab es keine eigene Möglichkeit, eine importierte Kundenkarte wieder aus Google Wallet zu löschen. Um eine Karte zu entfernen, musste die E-Mail gelöscht werden, aus der diese importiert wurde.

[Smartphone] Wallet-Nutzer können bestimmte Kundenkarten ausschließen, die aus Gmail importiert wurden.

Jetzt kündigen die Google System Updates ein Update an, das das Entfernen einer solchen Kundenkarte ermöglicht, ohne die betreffende E-Mail löschen zu müssen. Kaum zu glauben, dass es eine solche Funktion bisher nicht gegeben hat und man als Nutzer nur die Wahl hatte, die E-Mail zu löschen oder alternativ den Import vollständig zu blockieren. Wer also eine oder mehrere Karten nicht mehr in Wallet sehen möchte, kann sich bald behelfen.

Die Ankündigung stammt vom 1. März, der Rollout kann sich aber noch bis Ende des Monats ziehen.

[Google System Update]