YouTube: Das sind die Schwerpunkte für 2023 – TV, Podcasts, Shorts und Künstliche Intelligenz für Creator

Rund um Googles Videoplattform YouTube soll sich auch in diesem Jahr einiges tun, denn es gibt nicht nur größere Herausforderungen, sondern auch den kürzlich bekannt gewordenen Wechsel an der Spitze. Jetzt hat der neue YouTube-CEO Neal Mohan die Top-Prioritäten für das Jahr 2023 angekündigt und wenig überraschend spielt auch bei YouTube das Thema Künstliche Intelligenz eine große Rolle.



Zu Beginn jedes Jahres, manchmal auch etwas später, veröffentlicht YouTube die „Top Priorities“ als Ausblick auf die kommenden Monate. Durch den kürzlichen Rücktritt von YouTube-CEO Susan Wojcicki hat sich das Ganze etwas verzögert und jetzt verrät Neu-CEO Neal Mohan seine Prioritäten für dieses Jahr. Man will natürlich die erfolgreiche Mission fortführen und neben sehr viel Selbstbeweihräucherung kristallisieren sich drei Dinge heraus: Podcasts, TV, Shorts und Künstliche Intelligenz.

Podcasts

YouTube ist nach eigenen Angaben die zweitgrößte Plattform für Podcasts, obwohl man eigentlich gar kein solches Produkt anbietet. Aber das wird sich ändern, denn derzeit befindet sich YouTube Podcasts im Aufbau und auch bei YouTube Music sollen Podcasts einziehen. Doch nicht nur in der Realität, sondern auch in der Ankündigung, spricht man von einem Start der Plattformen in den USA. Warum man den Rest der Podcast-Welt außer Acht lässt, erschließt sich mir nicht.

TV

Nach eigenen Angaben war „TV“ das am schnellsten wachsende YouTube-Produkt im vergangenen Jahr und das soll auch in diesem Jahr so bleiben. Man hat neue Wege gefunden, die Shorts auf den Fernseher zu bringen, ist verstärkt im klassischen TV-Bereich tätig, etwa mit Sportübertragungen oder dem Streaming von TV-Sendern und will auf diesem Fundament aufbauen. Leider ist auch das TV-Angebot seit jeher auf die USA beschränkt.









Shorts

YouTube Shorts sind im vergangenen Jahr um 80 Prozent gewachsen und erzeugen heute 50 Milliarden Views pro Tag. Man will dies mit neuen Möglichkeiten fortsetzen, Shorts verstärkt auf den Fernseher bringen und neue Formate schaffen. So ist etwa die Rede von Reaction-Videos, in denen sowohl das Kurzvideo als auch ein Hauptvideo parallel gezeigt werden.

Künstliche Intelligenz

Was wäre eine Google-Ankündigung im Jahr 2023 ohne Künstliche Intelligenz? Natürlich will auch YouTube neue KI-Funktionen einführen und scheint sich vor allem im bereich der Creator-Tools austoben zu wollen. Diese sollen viele neue Bearbeitungsmöglichkeiten erhalten und auch von „generativen Videos“ ist die Rede. Ob das nicht der erste Schritt ist, dass sich die Creator selbst abschaffen und durch KI-Videos ersetzen? Dieses Jahr wird da nicht viel passieren, aber perspektivisch ist „generative content“ ein Thema, das vieles verändern könnte.

—

Ich weiß nicht, ob ich persönlich irgendwann stehengeblieben bin und mit diesem „neuen Kram“ nichts anfangen kann, aber trotz aller Buzzwords und Pläne ist kaum etwas interessant. Nicht aus dieser Ankündigung hat mit dem eigentlichen YouTube zu tun und so sehe ich die Gefahr, dass man das klassische Kerngeschäft ein wenig aus den Augen verliert. Aber wir werden sehen, in welche Richtung die Plattform unter dem neuen CEO steuert.

