Google Chrome OS: Neue Wallpaper-Modi kommen – bis zu vier verschiedene Oberflächen pro Tag

Vor einiger Zeit hat Google den automatischen Dark Mode für Chrome OS eingeführt, der basierend auf der Tageszeit zwischen dem hellen und dunklen Modus wechselt. Mit einer der nächsten Versionen möchte man dies um zwei weitere Zwischenstufen erweitern, die sowohl das Hintergrundbild als auch die Oberfläche entsprechend anpassen. Das bringt sowohl Abwechslung als auch Augenschonung.



Chrome OS besitzt seit langer Zeit einen optionalen Dark Mode, der sich entweder manuell oder seit einiger Zeit auch automatisch aktivieren lässt. Die Automatik basiert auf der aktuellen Tageszeit und schaltet natürlich am Abend in den dunklen Modus. Das Umschalten umfasst die Browser-Oberfläche, die Webseiten-Einstellungen und zum Teil auch das Hintergrundbild. Aber dabei soll es nicht bleiben, denn zusätzlich zu diesem Schwarz/Weiß kommen mindestens zwei neue Varianten dazu.

Eine Reihe von Commits zeigen, dass Chrome OS zusätzlich zu Tag und Nacht auch den Vormittag sowie späten Nachmittag kennen soll, womit der Tag dann in vier Teile geteilt wäre. Das würde bedeuten, dass sich sowohl die Farbgebung des Browsers als auch das Hintergrundbild bis zu 3x am Tag ändern kann. Wer viele Stunden am Computer bzw. Chromebook arbeitet, könnte das als sekundäres Signal für den Tagesverlauf vielleicht zu schätzen wissen.

Die Arbeiten an diesem Modus sollen wohl schon weitgehend abgeschlossen sein und der Rollout für Version 113 geplant sein. Diese soll Anfang Mai ausgerollt werden.

[AndroidPolice]