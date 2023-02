YouTube: Hohe Qualität nur für Premium-Nutzer? Neuer Test bringt erstes Feature hinter die Bezahlschranke

Google versucht seit langer Zeit, Nutzer der Videoplattform YouTube von einem YouTube Premium-Abo zu überzeugen, das einige Vorteile mit sich bringt – vom Musikstreaming über Werbefreiheit bis zu Zusatzfunktionen. In Zukunft könnte man auch den umgekehrten Weg gehen und bisher kostenlos angebotene Features hinter die Bezahlschranke zu packen. Bei einigen Nutzern gibt es jetzt Einschränkungen bei der Qualitätsauswahl.



YouTube bietet viele Videos, je nach Originalqualität, in einer Reihe von Qualitätsstufen an, die vom Nutzer frei ausgewählt werden können. Doch jetzt scheint man die Qualitätsauswahl für Nutzer der werbefinanzierten Gratis-Variante einschränken zu wollen. Bei ersten Nutzern zeigt sich beispielhaft die Auswahl „1080p“ sowie „1080p Premium“, was auf den ersten Blick keinen Unterschied macht. Der Unterschied dürfte bei der Bildwiederholfrequenz liegen.

Schon vor einiger Zeit hat man ähnliche Tests mit sehr hohen Auflösungen durchgeführt, die nur für Premium-Nutzer zur Verfügung stehen. Vielleicht vergleichbar mit den damaligen Erfahrungen von Stadia und Stadia Pro. Es ist anzunehmen, dass man bei diesem Konzept bleibt und nur noch die passenden Stellschrauben und Grenzwerte sucht. Es scheint offensichtlich, dass man immer mehr Nutzer in Premium-Nutzer wandeln möchte. Offenbar ist mit diesen mehr Geld zu verdienen als durch Werbeeinblendungen.

Der kürzliche Wechsel an der Spitze könnte einen Strategiewechsel mit sich bringen, dessen ersten Ausläufer wir möglicherweise gerade sehen.

[AndroidPolice]