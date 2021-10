Android 12 & Material You: Neue Augmented Reality-Figur mit Material You-Easteregg und Snow Cone-Eistüte

Google hat vor wenigen Tagen mit dem Rollout von Android 12 auf die Pixel-Smartphones begonnen und damit den offiziellen Startschuss für das schon vor zwei Wochen veröffentlichte Betriebssystems gegeben. Das ist traditionell der Zeitpunkt, an dem die jeweils aktuelle Android-Figur enthüllt wird – mittlerweile nur noch digital. Nun stellt man das neue Android 12-Logo als Augmented Reality-Modell inklusive Material You-Easteregg zur Verfügung.



Gleichzeitig mit dem Rollout des neuesten Betriebssystems hat Google in jedem Jahr die süße Bezeichnung sowie das Android-Maskottchen präsentiert, das der jeweiligen Bezeichnung ein Gesicht gegeben hat. Leider verzichtet man nun schon das dritte Jahre in Folge sowohl auf die süße Bezeichnung als auch das Maskottchen. Letztes ist auch kaum möglich, denn die Bezeichnung ist nur eine Zahl. Und so bleibt den Googlern nicht anderes übrig, als auch in diesem Jahr wieder eine Zahl aufzustellen.

Während die Zahlen für Android 10 und Android 11 sehr langweilig gewesen sind, hat man sich im Rahmen der Möglichkeiten in diesem Jahr wieder etwas mehr Mühe gegeben. Man bleibt dem Grundkonzept treu, hat die Zahl aber etwas ausgeschmückt. Wir sehen eine sehr große 12 in grüner Farbe (Ich würde es Freiheitsstatue-Grün nennen) auf einem edlen dunklen Sockel. Bei näherer Betrachtung sehen wir, dass sowohl die Zahlen als auch der Sockel eine strukturierte Oberfläche haben, was einen ziemlich schicken Look ergibt.

Auf der Ziffer 1 befindet sich ein Bugdroid-Kopf, der durch kleine Bewegungen auf sich aufmerksam macht und auf der 2 ist eine ausgekippte Eistüte zu sehen. Die Waffel sitzt Partyhut-artig auf dem Bogen der 2 und das Eis ist sowohl an der Oberfläche als auch auf dem Sockel heruntergelaufen. Das Eis steht übrigens für Snow Cone – dem diesjährigen internen Codenamen für die Version. Wäre sicher auch ein schickes Maskottchen geworden, wenn man es bei den Figuren belassen hätte.









Android 12-Figur Galerie









Und es gibt noch ein Easteregg auf der Rückseite zu entdecken: Im vergangenen Jahr befand sich dort ein Rezept für einen Kuchen und in diesem Jahr bleibt man dem Eis treu. Man listet eine Reihe von Sorten auf, die die Entwickler wohl gerne essen – und das in einer nicht zufälligen Reihenfolge und Auswahl. Adleraugen werden an der folgenden Liste sofort etwas bemerken.

M ango

ango A pple

pple T angerine

angerine E gg Custard

gg Custard R ootbeer

ootbeer I rish Cream

rish Cream A pricot

pricot L ychee

ychee Y uzu

uzu O range

range Ube

Ganz klar, dass Material You auch in diesem Jahr sowohl beim Easteregg als auch bei der Figur eine Rolle spielen musste. Wer sich das Ganze selbst ansehen möchte, ruft einfach den folgenden Link auf, der sowohl auf dem Smartphone als auch im Desktopbrowser die AR-Figur hervorbringt.

» Android 12 Augmented Reality-Statue

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren