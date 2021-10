Android 12: Google kündigt nächste Beta an – Android 12.1 für Foldables kommt wohl noch in diesem Jahr

Mit zwei Wochen Verspätung hat Google endlich mit dem Rollout von Android 12 auf die Pixel-Smartphones begonnen. Das bedeutet aber nicht, dass das Kapitel Android 12 für die Entwickler nun geschlossen ist – ganz im Gegenteil. Google hat überraschend angekündigt, noch in diesem Jahr die erste Beta von Android 12.1 veröffentlichen zu wollen, die speziell auf Foldables ausgelegt sein soll.



Es ist schon seit längerer Zeit bekannt, dass Google in diesem Jahr wieder einen Android-Zwischenstopp einlegen wird und an Android 12.1 arbeitet. Nach allem was bisher bekannt ist, wird es sich dabei um ein Betriebssystem mit speziellen Features für Foldables handel. Bisher gingen wir davon aus, dass Android 12.1 nur für faltbare Smartphones erscheinen können, aber das scheint sich nicht zu bewahrheiten.

Gerade erst hat man das Android 12 Beta Programm beendet, da kündigt man schon die nächste Runde an. Im Dezember soll die nächste Android 12 Beta-Runde gestartet werden, über die man sich bisher sehr bedeckt hält. Zwar wird Android 12.1 mit keinem Wort erwähnt, aber es ist die einzig logische Erklärung für ein weiteres Beta-Programm und überschneidet sich auch recht gut mit den bisherigen geleakten Annahmen, dass man die Foldable-Pläne im Dezember 2021 / Januar 2022 konkretisieren oder die ersten Geräte gar schon auf den Markt bringen möchte.

Weil nur die wenigsten Nutzer bisher über Foldables verfügen, ist es nachvollziehbar, dass man das Betriebssystem trotz Foldable-Fokus auch auf normale Smartphones bringen möchte. Im Folgenden findet ihr die kurze Ankündigung von Google, die trotz mangelnder Details eigentlich keinen Zweifel an Android 12.1 lässt.

If you take no action and keep your Pixel device enrolled in the beta program, you will automatically get the next Android 12 beta updates starting in December. If you opt-out of the program after installing the December beta update, all user data on the device will get wiped per usual program guidelines.

We will continue to post updates and information on the upcoming December Android Beta release