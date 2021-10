Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Immer wieder ausverkauft? Google spricht global von eingeschränkter Verfügbarkeit

Google hat die Pixel 6-Smartphones vorgestellt, die zumindest in Deutschland schon wenige Stunden nach der Präsentation bei vielen Händlern ausverkauft waren. Das kann man als großen Erfolg deuten, aber eventuell waren auch die Stückzahlen stark begrenzt und könnten auch in den nächsten Wochen und Monaten zu Engpässen führen. Nun hat Google bestätigt, dass man die globale Verfügbarkeit aufgrund des Chipmangels einschränken musste.



Die Pixel 6-Smartphones erweisen sich am ersten Tag als großer Erfolg, doch genau dieser könnte Google und allen Interessierten noch auf die Füße fallen. Derzeit sind die Smartphones bei einigen Händlern ausverkauft und bei anderen nur in beschränkter Auswahl zu haben. Weil wir uns noch im Vorbestellungen-Zeitfenster befinden, dürfte sich das in den nächsten Tagen nicht ändern. Aber auch in den kommenden Wochen und Monaten könnte es eng werden.

Due to a variety of factors including global demand supply issues, we are not able to make our products available in all markets. We remain committed to our current Pixel phones and look forward to bringing future Pixel devices to more countries in the future