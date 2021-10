Stadia: Google startet die White Label-Plattform – Batman Arkham Knight ist der erste (heimliche) Titel

Googles Spieleplattform Stadia befindet sich seit einigen Monaten im Wandel und will nicht mehr nur unter der eigenen Marke auftreten. Stattdessen soll die Stadia-Infrastruktur als White Label-Plattform geöffnet werden, was man nun erstmals in die Tat umgesetzt hat: Batman Arkham Knight ist der erste ab sofort verfügbare White Label-Titel.



In wenigen Monaten kommt ein neuer Batman-Film und passend dazu wurde in den USA nun der Titel Batman: Arkham Knight gestartet, der direkt im Browser gespielt werden kann. Das ist heute nichts Außergewöhnliches mehr, aber dennoch außerhalb der großen Plattformen noch eine Seltenheit. Nun haben aufmerksame Nutzer entdeckt, dass für das Spiel die Infrastruktur von Stadia zum Einsatz kommt. Zwar wird die Plattform an keiner Stelle erwähnt, aber für das Spiel nimmt die Webseite Kontakt mit Googles Stadia-Servern auf und das gesamte Spiel wird über diese gestreamt. Interessanterweise steht der Titel bei Stadia selbst nicht zur Verfügung.

Es ist das erste Mal, dass Stadia als “White Label-Plattform” genutzt wird. Angekündigt hatte man das bereits Anfang des Jahres, als der Stadia-Umbruch mit Schliessung der eigenen Games Studios bekannt gemacht wurde. Nun wissen wir, wie sich Google diese Umsetzung vorgestellt hat und dass man mit der teuer aufgebauten Stadia-Infrastruktur auch abseits der eigenen Marke Geld verdienen möchte. Genau für solche Zwecke bietet sich Stadia natürlich an und es ist zu erwarten, dass wir so etwas in Zukunft häufiger sehen werden.

» Stadia: Googles Controller bald nicht mehr notwendig – Smartphone und weitere Controller für Zocken auf TV

» Pixel Pass: Google startet neues Abo-Paket für die Pixel-Smartphones – als Abo getarnte Ratenzahlung

[9to5Google]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren