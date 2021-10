Pixel 6 & Google Fotos: Der magische Radierer kommt! Objekte und Personen aus Fotos entfernen (Beispielbild)

Google spendiert den Pixel 6-Smartphones auch in diesem Jahr einige neue Kameratricks, die wir euch bereits in einem separaten Artikel vorgestellt haben. Doch ein Feature sticht aus mehreren Gründen heraus und könnte in Zukunft noch eine große Rolle spielen: Mit dem “Magischen Radierer” in Google Fotos lassen sich Personen und Objekte aus Bildern entfernen und der verdeckte Hintergrund ohne sichtbare Spuren wiederherstellen.



Google hat die Pixel 6-Smartphones vorgestellt und ein neues exklusives Feature für Google Fotos gezeigt, das in der Form bereits 2017 (!) erstmals angekündigt wurde und nun endlich bereit für den breiten Einsatz ist. Ganze vier Jahre hat man noch am “magischen Radierer” geschraubt, den ihr in der folgenden kurzen Animation im Einsatz sehen könnt und damit selbsterklärend ist.

Mit dem in englisch betitelten Feature “Magic Eraser” wird es möglich, Objekte und Personen einfach aus Fotos zu entfernen. Dazu muss das Bild in Google Fotos geöffnet und anschließend das nicht gewünschte Element auf dem Foto ausgewählt werden. Der Rest sollte automatisch und im Hintergrund passieren: Vollständige Erkennung des Objekts, Ausschneiden ohne sichtbare Kanten und dann natürlich das Hauptproblem: Die entstandene Lücke wieder füllen, ohne dass es auf dem Foto sichtbar ist.

Das ist nicht nur eine grafische und technische Herausforderung, sondern kommt irgendwann natürlich auch an seine strukturellen Grenzen. Was nicht auf dem Foto zu sehen ist, kann nicht wiederhergestellt werden. Und so wird man wohl vorerst nur Dinge auf perfekten Hintergründen entfernen können, so wie das auf folgendem Beispielfoto zu sehen ist.









Wer es nicht sofort sieht: Es werden die beiden Personen links im Hintergrund sowie die Person rechts oben im Hintergrund entfernt. Sichtbare Spuren gibt es auf den ersten Blick nicht, ein etwas genauerer Blick auf die zwei entfernten Personen lässt aber einen unnatürlichen Wolkenfleck erahnen. Aber wer es nicht weiß, dem würde es niemals auffallen. Oben rechts ist die Illusion aus meiner Laien-Sicht perfekt, denn die Wolke im Hintergrund behält ihre gewohnt natürliche Form.

Es funktioniert also, allerdings ist das auch ein ziemlich perfekter Hintergrund, um Dinge zu entfernen. Darauf weist auch Google hin und gibt in einer Fußnote an, dass es möglicherweise nicht bei allen Elementen funktionieren wird. Das halte ich für sehr optimistisch formuliert, aber die ersten Testläufe werden sehr schnell zeigen, wie stark das Feature wirklich ist. Es ist davon auszugehen, dass es auf absehbare Zeit ein Pixel-Exclusive bleibt und später nur zahlenden Google One-Nutzern angeboten wird. Bestätigt ist das aber noch nicht.

