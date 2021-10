Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Erster Erfolg ist da; Smartphones sind zum Teil ausverkauft, Google Store überlastet & mehr

Google hat gestern Abend die Pixel 6-Smartphones vorgestellt, an die bekanntlich sehr hohe Erwartungen geknüpft sind – sowohl bei den Nutzern als auch beim Unternehmen. Zumindest am ersten Tag nach der Präsentation und schon seit den ersten Minuten kann man den Eindruck bekommen, dass die Rechnung voll aufgegangen ist. Das Interesse ist riesig und die erste Charge ist zum Teil ausverkauft.



Ich habe hier im Blog schon vor wenigen Tagen zusammengefasst, warum die Pixel 6-Smartphones sehr erfolgreich werden und offenbar scheint sich das zu bewahrheiten – das gilt zumindest für den ersten Ansturm auf die neuen Geräte. Google hat die Smartphones gestern Abend um 19:00 Uhr präsentiert und die meisten Onlinehändler (nicht alle) haben die Schleuse zur Bestellung um exakt 19:01 geöffnet. Es gibt keine offiziellen Zahlen, aber ich möchte meine Beobachtungen zusammenfassen.

Riesiges Interesse am Livestream

Eine Tech-Präsentation ist in der Zielgruppe sehr beliebt, aber in der Masse abseits von Apple eher nicht relevant. Doch der gestrige Pixel 6-Stream war schon mehr als 12 Stunden vor Beginn gut gefüllt. Weil einen Tag vorher das Apple-Event stattgefunden hat, konnte ich das sehr gut vergleichen. Bei Apple waren 5 Stunden vor Beginn etwa 4.000 Nutzer als “wartend” markiert. Beim Pixel 6 waren es weit über 50.000. Während der Präsentation saßen laut YouTube-Zahlen gut 250.000 Nutzer vor dem Bildschirm, bei Apple waren es um die 80.000.

Das sind nun im wahrsten Sinne des Wortes Äpfel und Birnen, denn Apple hat kein Smartphone präsentiert und den Stream auch an anderer Stelle übertragen. Aber dennoch wollte ich es als Beobachtung nicht unerwähnt lassen.









Google Store überlastet

Googles Server sind extreme Last und große Anstürme gewöhnt – es ist Alltag beim Unternehmen. Aber dennoch ist der Google Store gestern Abend gehörig ins Stottern gekommen. Die Reaktionszeit lag im Minutenbereich, Produkte konnten nicht in den Warenkorb gelegt werden, der Checkout hat gestockt und wenn man es dann doch einmal geschafft hat, wurden die Geräte plötzlich als ausverkauft gelistet – um dann wenige Minuten später wieder verfügbar zu sein. Sowas hat es nach meiner Erinnerung beim Google Store bisher nicht gegeben.

Smartphones zum Teil ausverkauft

Hat nun auch Google seinen iPhone- und PlayStation-Moment? Die Smartphones sind schon wenige Stunden nach der Ankündigung ausverkauft. Im Google Store ist das Pixel 6 Pro nur noch in Schwarz erhältlich, bei Saturn und Media Markt sind die Lager aller Varianten und Farben vollständig geleert und auch einige andere Händler nehmen derzeit keine Bestellungen entgegen oder können kein Lieferdatum nennen. Ich denke nicht, dass man auf das Mittel der künstlichen Verknappung setzt.

Interesse hier im Blog

Ein Mini-Signal, aber dennoch will ich es erwähnen: Bei keiner anderen Pixel-Generation zuvor waren die Klickzahlen hier im Blog so hoch wie bei den Pixel 6-Smartphones. Das gilt von jeglichen Leaks bis zur gestrigen Präsentation.

Bleibt abzuwarten, wann die Smartphones wieder verfügbar sein werden. Hoffen wir, dass Google schnell lieferfähig wird bzw. noch viele bereits produzierte Chargen bereits auf dem Weg sind. Insgesamt möchte man von den Pixel 6-Smartphones sieben Millionen Einheiten verkaufen.

