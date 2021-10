Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Googles neue Smartphones dürften erfolgreich werden – starke Leistung & großes Interesse

Google wird in wenigen Tagen die Pixel 6-Smartphones vorstellen, die schon eine Woche später in den Handel kommen sollen. Es zeichnet sich ab, dass schon in den ersten Tagen große Mengen der neuen Smartphones über die Ladentheke wandern werden, denn alle Vorzeichen stehen auf Erfolg. Alles deutet schon jetzt darauf hin, dass es die bis heute mit Abstand erfolgreichsten Pixel-Smartphones werden.



In den Wochen und Monaten vor der Präsentation neuer Pixel-Smartphones gibt es unzählige Leaks und das war auch in diesem Jahr nicht anders. Bis zur Präsentation am Dienstag haben wir praktisch alles erfahren und die Liste mit potenziellen Überraschungen und unbekannten Ankündigungen dürfte sehr sehr klein ausfallen. Doch es gibt eine Sache, die 2021 ganz anders als in den Jahren zuvor ist: Die öffentliche Meinung über die Pixel-Smartphones.

Während sich normalerweise schon bei frühen Leaks die erste Enttäuschung breitmacht und im Laufe der Monate wächst, sieht das in diesem Jahr ganz anders aus. Man hat wirklich das Gefühl, dass die neuen Smartphones ein großer Erfolg werden und die Masse es kaum noch erwarten kann, die neuen Smartphones in Händen zu halten. Es ist nicht übertrieben, von einem iPhone-ähnlichen Feeling zu sprechen, wenn auch vermutlich in sehr viel kleinerem Rahmen als bei Apple.

Tatsächlich gibt es viele Gründe, die für einen Erfolg sprechen und bei denen man darauf hoffen muss, dass Google jederzeit lieferfähig bleibt. Das ist bekanntlich gerade im Jahr 2021 keine Selbstverständlichkeit und betrifft sogar absolute Großabnehmer wie Apple und Samsung, in dessen Sphären Google noch lange nicht angekommen ist.









Leistung

Nach einer eher dürftigen fünften Generation gibt Google sowohl mit Pixel 6 als auch mit Pixel 6 XL wieder richtig Gas und bietet hochwertige Spezifikationen. Zwar ist man nicht an der absoluten Oberkante der technischen Grenze unterwegs, aber die verbauten Komponenten sind mehr als solide und sollten auch in vier Jahren noch Spaß machen (siehe nächster Punkt). Weil die Marke Pixel sich trotz allem eher im Massen-Premium-Bereich orientiert, ist so etwas natürlich auch Pflicht. Alle Details zur Ausstattung der beiden Smartphones findet ihr im folgenden Artikel:

» Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Die neuen Google-Smartphones – alle Informationen, Stärken, Spezifikationen & Preise

Vier / fünf Jahre Updates

Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass Google den Pixel 6-Smartphones ganze fünf Jahre Android-Sicherheitsupdates spendieren wird. Das bedeutet, dass ihr bis Oktober 2026 auf der sicheren Seite seid – und das ist im Smartphone-Bereich eine verdammt lange Zeit. Damit kratzt man an der Apple-Sphäre und wenn man ehrlich ist, dürften nur die wenigsten Nutzer tatsächlich ein fünf Jahre altes Smartphone verwenden. Wenn man möchte, kann man es aber.

Dazu kommen bis zu vier Jahre Android-Updates. Während die erste Pixel-Generation nur zwei Jahre Updates versprach (und dann drei bekam), erhielt jede weitere Generation drei Jahre und mit dem Pixel 6 legt man noch ein Jahr drauf. Damit ist man auf Kurs für Android 16. Bedenkt man, dass ein neues Android mittlerweile im Herbst auf den Markt kommt, ist man bis zum Release von Android 17 im Herbst 2016 aktuell. Und genausolange greifen auch die Sicherheitsupdates.

Image und Interesse

Ich verfolge die Google-Smartphones allein schon wegen des GoogleWatchBlog seit Nexus-Zeiten und “begleite” jeden Leak und jeden Informationshappen. Noch nie habe ich es erlebt, dass es bei einem Google-Smartphone vom ersten bis zum letzten Leak praktisch keine Kritik gibt. Und wenn es welche gibt, verstummt sie sehr schnell und fast ungehört. Stattdessen spürt man überall Begeisterung und den Drang, die Smartphones endlich kaufen zu können. Das gilt für Blogs, Tech-Seiten, praktisch alle Kommentarspalten, YouTuber und sonstige Quellen. Geht man rein nach der Stimmung, hat Google einen echten Hit im Portfolio.

Das deckt sich übrigens auch mit einer Aussage von Evan Blass. Der Profi-Leaker hat vor einigen Tagen verraten, dass er in seiner zehnjährigen Leaker-Karriere noch niemals ein solch großes Interesse verzeichnet hat.









Preis und Preis-Stabilität

Woran könnten die Pixel-Smartphones noch scheitern? Am ehesten ab einer bestimmten Schmerzgrenze beim Verkaufspreis. Im Laufe des Sommers hatten sich viele darauf eingestellt, einen Betrag ab mindestens 800 Euro für die Smartphones auf den Tisch zu legen und bei Pro schon in den vierstelligen Bereich zu gehen. Selbst diese Erwartung konnte die gefühlte Begeisterung nicht bremsen. In den letzten Wochen zeichnete sich dann ab, dass die Smartphones deutlich günstiger werden als erwartet: 649 Euro für das Pixel 6 und 899 für das Pixel 6 Pro (in den jeweils geringsten Speichergrößen).

Das sind echte Kampfpreise, denn damit ist das Pixel 6 bei deutlich besserer Leistung gerade einmal 20 Euro teurer als das Pixel 5 (UVP).

Vorbesteller-Aktion

Und damit schon am ersten Tag eigene Verkaufsrekorde gebrochen werden, fährt man zum Start eine starke Aktion: Pixel 6-Vorbesteller erhalten zwischen dem 19. und 27. Oktober Bose Headphones 700 Over-ear-Kopfhörer im Wert von 280 Euro (UVP) Gratis dazu. Effektiv kostet das Pixel 6 damit nur noch knapp 370 Euro und ist damit in Sphären der a-Serie. Das dürften sich viele Interessierte nicht entgehen lassen.

Meine Einschätzung

All diese Punkte könnten in Kombination dafür sorgen, dass Google noch vor Weihnachten mehrere Millionen Smartphones verkaufen wird. Ich gehe nicht davon aus, dass man in irgendeiner Form den großen Marken Apple und Samsung Paroli bieten kann, aber man wird ziemlich sicher respektable Verkaufszahlen erreichen. Zum fünften Geburtstag wird die Pixel-Serie erwachsen und könnte sich auch außerhalb der Tech-Szene einen Namen machen. Google hat zumindest alles dafür getan und auch die Marketing-Maschinerie rennt längst auf Hochtouren. Ich gehe davon aus, dass das Pixel 6 in den nächsten Wochen auch in Deutschland sehr dominant in der Werbung auftreten wird. Wir werden das hier im Blog natürlich weiter begleiten.

