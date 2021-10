Pixel 6 Wallpaper: Pieces of G – hier gibt es für Android 12 Material You optimierte Wallpaper zum Download

In wenigen Tagen werden die Pixel 6-Smartphones vorgestellt, bei denen nicht nur die Entwickler und Ingenieure fleißig sein durften, sondern auch die Designer ihrer Kreativität freien Lauf lassen konnten. Nun gibt es den nächsten Schwung Pixel 6-Wallpaper, die in der Form bereits in einigen Marketing-Bildern zu sehen sind und die Stärken des Material You-Designs ausspielen sollen.



Viele Smartphone-Hersteller spendieren ihren neuen Flaggschiffen eine Reihe von Hintergrundbildern, die vorinstalliert sind, im Marketing zum Einsatz kommen und anderen Stellen zu sehen sind. Das ist auch bei Google nicht anders, doch in diesem Jahr gibt man selbst in diesem Bereich Vollgas und bringt nun schon die vierte Wallpaper-Sammlung für die Geräte. Erst vor wenigen Tagen haben wir euch die Billboard-Wallpaper zum Download angeboten und nun gibt es recht ähnliche Motive.

Tatsächlich trägt die neue Sammlung den einfachen Titel “Motiv” und teilt sich wiederum in die zwei großen Bereiche “Floating” und “Pieces of G”. Diese zeigen sehr einfache Motive oder abstrakte Formen, die aus wenigen Farben bestehen und eine gewisse Ruhe auf den Homescreen bringen dürften. Durch die Farbgebung und den Farbanteil der einzelnen Flächen sollen sie aber auch sehr gut mit den dynamischen Farben des Material You-Designs zusammenspielen.

Wer sich nun die nächste Pixel Wallpaper-Sammlung herunterladen möchte, bekommt sie bei uns wie üblich zum Download oder einzeln zur Ansicht. Es ist zu erwarten, dass das längst nicht die letzten Hintergrundbilder rund um die Pixel 6-Smartphones sein werden, denn man legt immer wieder mit neuen Themen und Kategorien nach.









Oben seht ihr eine Vorschau der Bilder, die alle einem recht ähnlichen Stil folgen. Wer möchte, lädt sich direkt das ganze Paket bei Google Drive als ZIP-Datei herunter. Dadurch habt ihr dann auch gleich die Unterteilung in die beiden Kategorien “Floating” und “Piectes of G”. In der Google Fotos-Galerie seht ihr alle Bilder auf einen Blick und könnt sie ebenfalls von dort herunterladen. Weil ich sie in voller Auflösung hochlade, könnt ihr euch auch für einzelne Bilder entscheiden.

Die Hintergrundbilder haben eine für diese Formen fast schon wahnsinnige Auflösung von 6000×6501 (Pieces of G) bzw. 9360×8640 (Floating). Hier könnt ihr sie herunterladen:

Pixel 6 Motiv Wallpaper: Galerie (Google Fotos) | Download (Google Drive)

