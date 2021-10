Pixel 6: Viele neue Leaks zeigen Googles Smartphones, Schutzhüllen und den Magic Eraser im Einsatz (Videos)

Google wird in zwei Tagen die Pixel 6-Smartphones vorstellen und trotz zahlreicher durchgesickerter Informationen findet die Leaker immer wieder neues Material, das sie uns bisher noch nicht präsentiert haben. Nun gibt es jede Menge hochaufgelöste Bilder beider Smartphones sowie zwei Werbevideos, in denen wichtige Software-Features wie der Magic Eraser oder die Live-Übersetzung vorgestellt werden.



Über die Pixel 6-Smartphones sind längst alle wichtigen Informationen im Umlauf und nur wenige Tage vor der Präsentation gibt es kaum noch Zweifel an den einzelnen Details. Einen Überblick aller wichtiger Details findet ihr ausführlich in diesem Artikel. Aber nun legen zwei bekannte Leaker noch einmal nach und präsentieren uns eine ganze Reihe von neuen Bildern der beiden Smartphones. Evan Blass liefert uns zahlreiche Bilder beider Geräte in allen verfügbaren Farbe und Snoopy hat zwei Werbespots.

Blass hat Dutzende Bilder veröffentlicht, die hier im Artikel den Rahmen sprengen würden und eigentlich auch immer das Gleiche zeigen – nur in einer anderen Farbe und aus einem etwas anderen Winkel. Viel Neues werdet ihr nicht erfahren, könnt dafür aber einen sehr detaillierten Blick auf die beiden Smartphones werfen. Schaut euch einfach obigen Twitter-Stream an, der in mehr als einem Dutzend Tweets unter anderem Lifestyle-Fotos enthält, die normalerweise im Marketing zum Einsatz kommen. Außerdem neue Bilder von den Plastik-Schutzhüllen.

Spannender wird es da schon, was Snoopytech veröffentlicht hat.









Obige zwei Videos sind schlicht und einfach Werbespots für das Pixel 6 und Pixel 6 Pro. In diesen wird das Smartphone gezeigt, man erwähnt den Tensor-Chip und zeigt wichtige Software-Features wie den Magic Eraser und die globale Live-Übersetzung. Es ist zu erwarten, dass wir diese und ähnliche Spots schon bald auch in Deutschland sehen werden. In einigen Ländern liefen erste Teaser-Spots schon vor Wochen im Fernsehen.

Und wer es bis Dienstag gar nicht mehr abwarten kann, findet in den folgenden Artikeln alle Informationen zu den in der Pipeline befindlichen Pixel-Produkten:

