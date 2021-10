Pixel Watch: Das wäre Googles neue Smartwatch – alle Informationen zum Wear OS-Flaggschiff (Galerie)

Am Dienstag wird Google einige neue Pixel-Produkte vorstellen und könnte während der Präsentation noch eine Überraschung im petto haben, mit der niemand mehr ernsthaft rechnet: Die Pixel Watch. Nur wenige Beobachter rechnen noch mit einem Release in diesem Jahr, doch es war auch noch niemals so sicher, dass das Produkt hinter den Kulissen überhaupt existiert. Gut möglich, dass man eine Aussicht gibt – hier findet ihr alle bisher bekannten Informationen.



Die Pixel Watch hat sich längst zum Running Gag entwickelt und lief Gefahr, zur unangekündigten Vaporware zu werden. Zwar werden die neue Smartwatch wohl auch in diesem Jahr nicht kaufen können, aber dennoch könnte Google endlich einen Einblick in die Entwicklung geben, Pläne verraten oder vielleicht sogar ein fertiges Produkt ankündigen. Schon vor längerer Zeit wurde bekannt, dass die Pixel Watch ein Produkt ist, das intern offenbar nicht viele Fans hat, aber in diesem Jahr war es etwas anders.

Bereits seit 2016 gibt es jährlich Gerüchte rund um eine Pixel Watch, die sich wohl tatsächlich für jede Generation in der Konzeptphase befand, aber frühzeitig gecancelt wurde. In diesem Jahr ging es weit über diesen Status hinaus, denn praktisch alle großen Leaker wollen im Frühjahr von der Existenz des Produkts gewusst haben. Unterstützt wurde dies von eindeutigen Codenamen in der Google-App (die Pixel Watch 2021 nennt sich dort Rohan) und sogar Renderbilder auf Basis von angeblichen Sichtungen wurden erstellt. Es ist klar, dass bis zu einem gewissen Zeitpunkt intern an einer Pixel Watch gearbeitet wurde.

In den letzten drei Monaten wurde es komplett still, doch im September wurde noch einmal mit der Information nachgelegt, dass die Pixel Watch weiterhin in der Pipeline ist, aber aufgrund des Chipmangels auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Vielleicht kommt sie erst im Frühjahr 2022 zur nächsten Google I/O, denn bis dahin könnten die gröbsten Hardware-Engpässe erst einmal überstanden sein.









Abgesehen von einigen Renderbildern gibt es leider keine Details zur Pixel Watch. Keine Displaygröße, keine Akkuleistung, keine sonstigen Spezifikationen und auch leider keine Preise. Klar ist allerdings, dass Google auf ein rundes Display setzen will und damit schon einmal die Richtung vorgibt, in der sich zukünftige Pixel-Smartwatches entwickeln können. Als Betriebssystem würde ohne Frage das neue Wear OS zum Einsatz kommen, das derzeit nur exklusiv auf der Samsung Galaxy Watch 4 nutzbar ist.

Hier seht ihr nun einige Renderbilder sowie das damals von Jon Prosser veröffentlichte Video, in dem sich dieser sehr überzeugt von der Existenz des Geräts gibt. Auch Evan Blass, Max Weinbach (oben), This is Tech Today und einige andere populäre Leaker haben im Laufe der Monate die Existenz des Produkts bestätigt. In diesem Jahr ist es zumindest kein Hirngespinst mehr, sondern einfach nur ein verschobenes oder vielleicht auch abgesagtes Produkt.

Pixel Watch Renderbilder

















Kommt die Pixel Watch?

Die große Frage wird sein, wann die Pixel Watch auf den Markt kommt und wann sie angekündigt wird. Selbst wenn das diesjährige Produkt vollständig abgesagt werden sollte, wäre die nächste Generation 2022 sicherlich in der Pipeline. Den Neustart von Wear OS hat man nicht durchgeführt, wenn man nicht an diesen Markt glauben würde. Dass viele andere Hersteller erst in der zweiten Hälfte 2022 ein Upgrade liefern können, deutet für mich auf einen Pixel Watch-Release im Frühjahr 2022 hin.

Gut möglich, dass man das Produkt am Dienstag zeigt oder zumindest in Aussicht stellt. Allerdings schuldet uns Google auch noch eine Fitbit Smartwatch mit dem neuen Wear OS. Diese wurde im Sommer im Zuge der Wear OS-Präsentation angekündigt, wurde seitdem aber nie wieder erwähnt. Viele nehmen an, dass es sich bei Pixel Watch und Fitbit Watch um das gleiche Produkt handelt ODER sich die beiden Produkte zumindest zeitlich ein wenig aus dem Weg gehen werden.

