Pixel Stand: Das ist die neue smarte Ladestation des Pixel 6 – kabellos Laden mit 23 Watt & weitere Details

Am Dienstag wird Google nicht nur die Pixel 6-Smartphone vorstellen, sondern aller Voraussicht nach auch die dazugehörige Ladestation Pixel Stand ankündigen. In den letzten Wochen sind praktisch alle Informationen zu dieser Ladestation ans Licht gekommen – vom Design über die Spezifikationen bis hin zur Leistung und dem empfohlenen Verkaufspreis. Hier findet ihr alle Informationen zum neuen Pixel Stand.



Google hat die Ladestation Pixel Stand erstmals im Oktober 2018 gemeinsam mit den Pixel 3-Smartphones angekündigt und wollte daraus mehr als nur ein schickes Ladegerät schaffen. Das Smartphone soll sich während des Ladevorgangs in ein Smart Display verwandeln und einige Ambient-Informationen darstellen. Das hat man auch umgesetzt, dürfte aber mit den zukünftigen Smartphone-Generationen verstärkt daran arbeiten. Nun hat man erst einmal die Hardware Fit für die Zukunft gemacht.

Das neue Pixel Stand unterscheidet sich schon auf den ersten Blick recht deutlich vom Vorgänger, denn man setzt auf ein klobiges Design ohne große Schnörkel. Dieser “Klotz” ist durch form-follows-function entstanden, denn man hat die Leistung im Vergleich zum Vorgänger deutlich erhöht und wird aufgrunddessen eine eigene Kühlung benötigen – und die braucht Platz. In der Ladestation sind Lüfter verbaut, die die durch die hohe Ladeleistung entstehenden Temperaturen senken sollen.

Zumindest ohne Smartphone hat man durch die Verwendung zweier Farben dennoch ein ansehnliches Stückchen Hardware geschaffen, das man nicht unbedingt unter dem Schreibtisch verstecken muss. In diesem Artikel findet ihr einige Bilder sowie alle Spezifikationen und die Ladeleistung, die man mit den Pixel 6-Smartphones verspricht.









Das Pixel 6 Pro wird einen 5.000 mAh-Akku haben, der nicht nur eine lange Nutzungsdauer verspricht, sondern natürlich auch in annehmbarer Zeit geladen werden will. Die Pixel 6-Akkus lassen sich mit bis zu 33 Watt aufladen, was allerdings nur kabelgebunden erreicht werden kann. Bei den vorherigen Generationen lag dieser Wert bei nur 18 Watt. Nutzt ihr Pixel Stand zum Aufladen, könnt ihr mit bis zu 23 Watt kabellos aufladen – also schneller als bei den vorherigen Generationen per Kabel.

Diese enorme Ladeleistung benötigt den bereits angesprochenen Lüfter, der natürlich nicht Geräuschelos arbeiten kann. Dennoch muss man nicht neben einem Triebwerk sitzen, wenn man es nicht eilig hat: In den Einstellungen hat man als Nutzer die Wahl zwischen schnellem Aufladen, leisem Aufladen und einem optimierten Modus. Möchtet ihr die volle Leistung, geht das nicht ohne Geräusche. Möchtet ihr es ruhig haben, wird langsamer aufgeladen. Details zur Lautstärke sowie der Leistung bei heruntergefahrener Leistung sind noch nicht restlos bekannt. Die Regelung soll auch automatisiert erfolgen können.

» Pixel Stand: Das sind die drei Lade-Modi









Die Ladestation soll in den USA für 79 Dollar auf den Markt kommen und damit preislich attraktiver als der Vorgänger sein. Vermutlich können wir den Preis wieder direkt in Euro übertragen und müssen hierzulande 79 Euro auf den Tisch legen. Weil Google in diesem Jahr erstmals kein Ladegerät mehr mit den Pixel 6-Smartphones ausliefern wird, könnten sich sehr viele Nutzer für dieses Zubehör entscheiden. Böse Zungen könnten behaupten, dass man genau darauf spekliert.

Es wird erwartet, dass das Pixel Stand am Dienstag gemeinsam mit den Pixel 6-Smartphones angekündigt wird und ebenfalls ab dem 28. Oktober erhältlich sein wird. Gesichert ist das aber noch nicht.

» Pixel Stand: Update bringt neue Funktionen für die Pixel 6-Ladestation und Android 12 Material You-Design

» Pixel 6: Google verlängert Update-Versprechen – bis zu 4 Jahre Android-Updates & 5 Jahre Sicherheitsupdates

