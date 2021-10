Android 12 ist da: Googles Update-Turbo war erfolgreich – die aktuelle Android-Verteilung unter den Google-Fans

Google hat vor wenigen Tagen die finale Version von Android 12 veröffentlicht, wird diese aber wohl erst rund um den Start der neuen Pixel-Smartphones ausrollen. Anlässlich dieses jährlichen Neuanfangs und weil schon wieder viel Zeit vergangenen ist, blicken wir in unsere Zahlen. Wir zeigen euch kurz vor dem Android 12-Rollout die Verteilung der Android-Versionen im GoogleWatchBlog. Android 11 dominiert mittlerweile über alle Maßen und auch Android 12 hat sich bei uns schon gezeigt.



Weil Google schon seit langer Zeit keine eigenen Einblicke mehr in die Verteilung der Android-Versionen gibt, diese aber grundsätzlich sehr interessant wären, müssen andere Quellen herangezogen werden. Aus diesem Grund blicken wir hier im Blog in unregelmäßigen Abständen in unsere Statistiken und zeigen, wie sich die Verteilung der Android-Versionen unter den Google-Fans entwickelt. Natürlich deutlich positiver als im globalen Markt, aber mit vergleichbaren Tendenzen.

Android 11 wurde im September 2020 veröffentlicht, ist damit schon mehr als ein Jahr auf dem Markt und hat mit dem kürzlichen Launch von Android 12 bereits einen Nachfolger erhalten. Doch wie sieht es mit der Verbreitung von Android 11 aus, das ja nun offiziell nicht mehr die neueste Version ist und somit im Idealfall ganz langsam den Platz für den Nachfolger freimachen sollte? Alle willigen Hersteller sollten das Update bereits ausgeliefert haben und hoffentlich derzeit fleißig an Android 12 schrauben.

Zuletzt hatten wir Mitte Juni auf unsere Zahlen geblickt und nach ziemlich genau vier Monaten sowie kurz vorm finalen Rollout von Android 12 wird es wieder einmal Zeit, erneut die Statistiken aufzuschlagen. Wer sich für die vorherigen Zahlen interessiert, findet sie in diesem Artikel. Mittlerweile sind hier im Blog 2/3 aller Android-Nutzer mit Android 11 unterwegs.

Android 11-Verteilung im Jahr 2021

Januar 2021: 19,9 Prozent

Februar 2021: 32,6 Prozent

März 2021: 38,1 Prozent

April 2021: 41,9 Prozent

Mai 2021: 48,1 Prozent

Juni 2021: 52,4 Prozent

Juli 2021: 57,5 Prozent

August 2021: 58,1 Prozent

September 2021: 62,6 Prozent

Oktober 2021: 64,9 Prozent (1. bis 15. Oktober)

Android 12-Verteilung in den letzten drei Monaten

August 2021: 1,8 Prozent

September 2021: 2,7 Prozent

Oktober 2021: 3,5 Prozent (1. bis 15. Oktober)

Ich denke, dass Android 11 nun so ziemlich am Zenit angekommen sein wird, zumindest bei uns im Blog. Android 12 taucht erst seit August dieses Jahres in Google Analytics auf, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass einige unserer Leser es schon zuvor verwendet haben.









Android 11 hat seit Anfang des Jahres ein kräftiges Wachstum hingelegt und konnte die Verbreitung hier im Blog mit jedem Monat weiter ausbauen. Bereits seit April ist es bei uns auf dem ersten Platz und in den letzten Wochen begann mit Anteil von knapp 2/3 die Phase der Dominanz. Übrigens ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, als Android 12 das erste Mal aufgetaucht ist. Und genauso soll es ja auch sein. Eine schnelle Verbreitung der neuesten Version, ein schnelles Ablösen der letzten und vorletzte Version und darunter sollte es möglichst wenig Rauschen geben.

Der Anteil der älteren Android-Versionen von 7 bis 9 sinkt nur langsam, was ebenfalls eine völlig normale Entwicklung ist: Die alten Geräte und Betriebssysteme lassen sich nicht mehr aktualisieren, aber viele Menschen halten dennoch daran fest, sodass diese Gruppe auch global sehr lange bestehen bleibt. Auch sehr viel ältere Android-Versionen sind bei uns im Blog vertreten, wenn auch in sehr kleinem Rahmen. Etwa 40 bis 50 Leser pro Monat verwenden noch Android 3.x und etwas mehr als 3.500 Aufrufe kamen im vergangenen Monat noch von Android 4.x

Natürlich gibt es bei unserer vergleichsweise kleinen Nutzerschaft auch eine gewisse Schwankungsbreite und keine vollständig stabilen Zahlen wie im globalen Markt. Durchschnittlich zwischen 600.000 und 700.000 Lesern pro Monat mit mehreren Millionen Aufrufen. Wir behalten die Statistiken weiter im Auge und dürfen gespannt sein, wie sich die Verbreitung nach zum finalen Release von Android 12 entwickeln wird.

