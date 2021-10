Android 12 ist da! Google startet mit dem Rollout auf die Pixel-Smartphones – alle Infos & Neuerungen

Android 12 ist da! Jetzt aber wirklich. Google hat das neue Betriebssystem schon Anfang Oktober veröffentlicht, den Rollout auf die Pixel-Smartphones bisher allerdings zurückgehalten – doch damit ist nun Schluss. Vor wenigen Minuten hat man den Rollout auf alle noch unterstützten Pixel-Smartphones ab der dritten Generation angekündigt, sodass das Update im Laufe der nächsten Stunden / Tage bei allen Nutzern ankommen sollte.



Android 12 wird wohl als das am längsten in der Preview-Phase befindliche Google-Betriebssystem eingehen, denn man hat die Zeitspanne soweit wie möglich ausgereizt: Die erste Developer Preview wurde schon Mitte Februar 2021 veröffentlicht, gefolgt von unzähligen weiteren Zwischenversionen und Betas und nun stehen wir Mitte Oktober vor dem Rollout auf die ersten Smartphones. Offiziell wurde Android 12 zwar schon Anfang Oktober veröffentlicht, aber ohne Rollout ist das nicht viel wert.

Das Wichtigste in Kürze

Ohne Frage ist Material You das größte Update, aber längst nicht das einzige. So bringt man neue Kamera- und Mikrofon-Kontrollen, zusätzliche visuelle Hinweise auf deren Nutzung und auch eine neue Doppelklopf-Geste auf die Smartphones. Außerdem haben es die Scrolling Screenshots endlich in das Betriebssystem geschafft und die Benachrichtigungen werden ein weiteres Mal ausgebaut.

Auf funktioneller Seite gibt es ein neues Google Assistant-Menü auf dem Power-Button, die Schnelleinstellungen wurden überarbeitet und auf Tablets sowie Foldables sollte es sogar eine Taskleiste zum schnellen Wechsel geben. Das waren nur einmal sehr grob die wichtigsten Veränderungen, die vielen sofort ins Auge springen werden. Eine lange Liste mit zahlreichen Screenshots findet ihr im folgenden Artikel sowie im Einzelnen in den oben verlinkten Artikeln mit den Neuerungen jeder einzelnen Version. Im zweiten Artikel findet ihr eine Liste aller Smartphones, die das Update erhalten sollen.

» Android 12: Das sind die wichtigsten Neuerungen in Googles Betriebssystem

» Android 12: Diese Smartphones sollen das Update auf Googles neues Betriebssystem erhalten









Rollout auf die Pixel-Smartphones

Weitere zwei Wochen nach dem Release der finalen Version hat Google nun endlich den Startschuss für den Rollout auf die Pixel-Smartphones gegeben. Die Pixel 6-Smartphones werden selbstverständlich mit Android 12 ausgeliefert und viele weitere Pixel-Generationen erhalten in den nächsten Stunden und Tagen das Update – darunter auch das Pixel 3. Bei der dritten Generation gab es noch Fragezeichen, weil der Support theoretisch bereits ausgelaufen ist, aber die Blöße gibt man sich glücklicherweise nicht und rollt das Update noch aus.

Folgende Smartphones erhalten das Update:

Pixel 3 / Pixel 3 XL

Pixel 3a / Pixel 3a XL

Pixel 4 / Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Pixel 5a

