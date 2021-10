Pixel 6: Jetzt gleich bestellen und Gratis Bose-Kopfhörer erhalten – Googles neue Smartphones endlich verfügbar

Google hat die Pixel 6-Smartphones vorgestellt, auf die einige Nutzer schon seit Monaten gewartet haben – und mit jedem neuen Leak dürften es mehr geworden sein. Jetzt ist es endlich soweit, denn ab sofort dürfen Pixel 6 und Pixel 6 Pro in den Warenkorb gelegt und der Bestellen-Button gedrückt werden. Und wer sich schnell für ein Pixel 6-Smartphone entscheidet, erhält Gratis Bose-Kopfhörer dazu.



Das Rätselraten und Spekulieren ist endlich zu Ende, denn Google hat es nun offiziell gemacht und die Pixel 6-Smartphones vorgestellt, die von Beginn an auch in Deutschland zu haben sind. Wir haben euch hier im Blog bereits vorab mit allen Informationen und Leaks versorgt, sodass die Kaufentscheidung vielleicht längst getroffen ist. Wer sich in den nächsten Tagen für ein Pixel 6 entscheidet, kann von einer starken Vorbesteller-Aktion profitieren.

Bestellt ihr das Pixel 6 ab sofort bis einschließen 27. Oktober bei Saturn, gibt es die Bose Headphones 700 Over-ear-Kopfhörer im Wert von 280 Euro oben drauf. Ihr müsst lediglich im Aktionszeitraum bestellen und die Aktion anschließend beantragen – Hier gibt es alle Informationen. Auf dem Papier kostet euch das Smartphone also nur 370 Euro. Realistisch betrachtet gehen wir mal von einem Wiederverkaufswert der Kopfhörer von 150 – 200 Euro (in Originalverpackung) aus, sodass ihr immer noch nur gut 500 Euro zahlen müsst.

