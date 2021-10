Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Google wird die Smartphones drei Jahre mit Android-Updates versorgen – bis Android 15

Google hat die Pixel 6-Smartphones vorgestellt und damit praktisch alle zuvor kursierenden Spezifikationen und Informationen bestätigt, die man zum Teil selbst gestreut oder offiziell gezeigt hatte. Doch bei einem Detail haben sich die Leaker leider geirrt: Die Update-Garantie wurde nicht verlängert, sondern man setzt auch weiterhin auf drei Jahre Betriebssystem-Updates. Dafür gibt es immerhin fünf Jahre Sicherheitsupdates.



Die Pixel 6-Smartphones bringen viele Stärken mit und dürften ohne Frage zu den besten und erfolgreichsten Google-Smartphones der letzten und kommenden Jahre gehören. Doch eine Stärke, auf die sich viele Nutzer bereits gefreut haben und von mehreren Leakern bereits als Fakt verkauft wurde, hat sich leider als nicht korrekt herausgestellt. Konkret geht es um die garantierten Betriebssystem-Updates, die bisher bei drei Jahren lagen.

Leider wird das auch beim Pixel 6 der Fall sein. Google wird die brandneue Smartphone-Generation bis Oktober 2024 mit Updates versorgen – und damit mutmaßlich bis einschließlich Android 15. Noch vor einigen Wochen wurde von fünf Jahren Updates geträumt, womit man in Apple-Sphären gelangt wäre. Später ging man nur noch von vier Jahren aus, dann von vier Updates und mittlerweile ist klar, dass es eben nur drei Jahre sind. Doch mit Blick auf das bevorstehende Android 12.1 könnte es gut sein, dass es dennoch vier Updates werden.

Immerhin auf Seiten der Sicherheitsupdates hat man nachgelegt, denn die Smartphones werden bis Oktober 2026 mit Android-Sicherheitsupdates versorgt. Das sind mindestens 60 monatlich erscheinende Updates und ehrlicherweise muss man sagen, dass wohl nur die wenigsten Nutzer das Smartphone so lange verwenden werden. 2026 erwarten wir immerhin schon das Pixel 11!









Ist das nun eine Enttäuschung? Durch die zuvor kursierenden Leaks JA, auf jeden Fall. Man hatte bereits davon geträumt, dass sich Google auch in diesem Punkt ein Vorbild bei Apple sucht und mit langen Updates nachlegt. Tensor & Co hätten sicherlich die Grundlage dafür geschaffen, dieses Abenteuer zu wagen. Auf der anderen Seite hatte Google niemals längere Updates in Aussicht gestellt, dürfte aber längst registriert haben, dass das ein großes Thema für kommende Generationen sein könnte.

Die Pixel 6-Smartphones sind nun die ersten Pixel, bei denen Betriebssystem-Updates und Sicherheitsupdates so weit auseinanderliegen. Es wird interessant sein, wie man ab 2024 damit umgehen wird. Sollte es bis dahin noch die Pixel Feature Drops geben, sollten diese ebenfalls bis 2026 ausgeliefert werden, sodass man sich auch weit nach den garantierten Betriebssystem-Updates auf neue Features freuen kann. Aber damit greife ich ein wenig zu weit vor.

