Android 11: Googles Update-Turbo ist sehr erfolgreich – die aktuelle Android-Verteilung unter den Google-Fans

Google hat vor wenigen Tagen die zweite Android 12 Beta veröffentlicht und hat damit längst den halben Weg bis zum finalen Rollout im 3. Quartal hinter sich gebracht. Anlässlich dessen wollen wir nach längerer Zeit mal wieder auf die Verteilung der Android-Versionen schauen – im Speziellen natürlich auf Android 11. Zumindest hier im GoogleWatchBlog ist mittlerweile mehr als jeder zweite Nutzer mit Android 11 unterwegs.



Weil Google schon seit langer Zeit keine eigenen Einblicke mehr in die Verteilung der Android-Versionen gibt, diese aber grundsätzlich sehr interessant wären, müssen andere Quellen herangezogen werden. Aus diesem Grund blicken wir hier im Blog in unregelmäßigen Abständen in unsere Statistiken und zeigen, wie sich die Verteilung der Android-Versionen unter den Google-Fans entwickelt. Natürlich deutlich positiver als im globalen Markt, aber mit vergleichbaren Tendenzen.

Android 11 wurde im September 2020 veröffentlicht, ist gut neun Monate auf dem Markt und wird schon bald von der Nachfolge-Version Android 12 abgelöst. Doch wie sieht es mit der Verbreitung von Android 11 aus, das ja nur noch knapp drei Monate oder weniger das aktuelle Betriebssystem sein wird? Viele Hersteller haben ihre wichtigsten Geräte bereits aktualisiert und der Strom an Android 11-Updates sowie Neugeräten wird immer stärker.

Zuletzt hatten wir Anfang März kurz nach dem Start der ersten Android 12 Developer Preview auf unsere Zahlen geblickt und nach über drei Monaten wird es mal wieder Zeit. Tatsächlich hat sich sehr viel getan, denn im März 2021 hatte noch jeder dritte Leser Android 12 und mittlerweile es mehr als jeder Zweite. Hier seht ihr die Verteilung von Android 11 im Laufe der Monate.

Android 11-Verteilung im Laufe der ersten zehn Monate

September 2020: 7,8 Prozent

Oktober 2020: 12,9 Prozent

November 2020: 13,4 Prozent

Dezember 2020: 16,1 Prozent

Januar 2021: 19,9 Prozent

Februar 2021: 32,6 Prozent

März 2021: 38,1 Prozent

April 2021: 41,9 Prozent

Mai 2021: 48,1 Prozent

Anfang Juni 2021: 52,4 Prozent (1. Juni bis 11. Juni 2021)

Ich denke, dass Android 11 so ziemlich am Zenit angekommen sein wird, zumindest bei uns im Blog. Laut Google Analytics ist Android 12 hier im Blog derzeit nicht vorhanden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht korrekt ist und von Analytics noch nicht erkannt wird.









Android 11 hat natürlich direkt nach dem Release einen kräftigen Sprung gemacht, wobei zu beachten ist, dass es erst in der zweiten September-Woche veröffentlicht wurde, was die Monatszahlen etwas nach unten gezogen hat. Wie sich sehr schön zeigt, geht das Wachstum von Android 11 vor allem zu Lasten von Android 10 – was genau die richtige Entwicklung ist. Android 10 bringt viele Update-Turbos mit, die den Umstieg für die Hersteller erleichtern und mit jeder Version setzt sich dieser Trend weiter fort.

Der Anteil der älteren Android-Versionen von 7 bis 9 sinkt nur langsam, was ebenfalls eine völlig normale Entwicklung ist: Die alten Geräte und Betriebssysteme lassen sich nicht mehr aktualisieren, aber viele Menschen halten dennoch daran fest, sodass diese Gruppe auch global sehr lange bestehen bleibt. Sobald Android 12 von Google Analytics erkannt wird, dürfte es entsprechend Android 11 verdrängen und der Anteil von Android 10 stark schrumpfen.

Natürlich gibt es bei unserer vergleichsweise kleinen Nutzerschaft auch eine gewisse Schwankungsbreite und keine vollständig stabilen Zahlen wie im globalen Markt. Wir behalten die Statistiken weiter im Auge und dürfen gespannt sein, wie sich die Verbreitung bis zum finalen Release von Android 12 entwickeln wird. Kurz vor der Veröffentlichung werden wir noch einmal in die Zahlen blicken.















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren