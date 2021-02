Android 12 ist da! Google veröffentlicht erste Developer Preview für aktuelle Pixel-Smartphones (Downloadlinks)

Android 12 ist da! In den letzten Tagen haben sich die Hinweise auf einen Frühstart von Android 12 gehäuft und nun hat Google Fakten geschaffen: Vor wenigen Minuten wurde die erste Android 12 Developer Preview veröffentlicht, die ab sofort von allen interessierten (und qualifizierten) Pixel-Nutzern heruntergeladen werden kann. Google bringt gleich mit der ersten Version einen ganzen Schwung an Neuerungen in das Betriebssystem, das die Bezeichnung Snow Cone trägt.



Google hat vor wenigen Minuten die erste Android 12 Developer Preview veröffentlicht, die sich ausdrücklich nur an Entwickler und nicht an Endnutzer richtet. Die erste Beta-Version, an die sich auch Endnutzer herantrauen können, soll nicht vor Mai veröffentlicht werden. Damit ist Google so früh dran wie niemals zuvor und setzt den Trend der immer früheren Veröffentlichung fort. Android 10 kam Mitte März, Android 11 Mitte Februar und nun sind wir noch eine Woche früher dran.

Die wichtigsten Neuerungen in Kürze:

Notification UI tweaks: Building on the changes in Android 11, Android 12 claims to offer a notification design that’s “more modern, easier to use, and more functional,” plus improved animations and transitions.

Building on the changes in Android 11, Android 12 claims to offer a notification design that’s “more modern, easier to use, and more functional,” plus improved animations and transitions. Faster notifications: Google’s adjusting the way developers can call activities via notifications, and the user-facing difference should mean that they’ll open much faster — though apps will need to target Android 12 before this is strictly enforced.

Google’s adjusting the way developers can call activities via notifications, and the user-facing difference should mean that they’ll open much faster — though apps will need to target Android 12 before this is strictly enforced. Better support for rich content: A new unified API allows you to pull content from a clipboard, keyboard, or even just drag and drop. There’s more to it than that, but in short, users can move content like photos or videos between apps even more easily in Android 12.

A new unified API allows you to pull content from a clipboard, keyboard, or even just drag and drop. There’s more to it than that, but in short, users can move content like photos or videos between apps even more easily in Android 12. Haptics tied to audio: Android 12 allows for “audio-coupled haptic feedback.” The description and examples aren’t as clear as they could be, but it sounds like your phone will be able to “play” dynamically generated haptics based on sound in certain circumstances.

Android 12 allows for “audio-coupled haptic feedback.” The description and examples aren’t as clear as they could be, but it sounds like your phone will be able to “play” dynamically generated haptics based on sound in certain circumstances. Better gesture navigation in immersive mode: Google tried its best with Android Q, but a tweaked system for gesture navigation in full-screen views is coming.

Google tried its best with Android Q, but a tweaked system for gesture navigation in full-screen views is coming. HEVC transcoding: Android 12 will allow apps to work with the new format, even if they don’t directly support them, converting between HEVC and AVC on the fly, and it’s easy for developers to implement. For you, that means fewer issues playing back content recorded on other devices.

Android 12 will allow apps to work with the new format, even if they don’t directly support them, converting between HEVC and AVC on the fly, and it’s easy for developers to implement. For you, that means fewer issues playing back content recorded on other devices. AVIF image support: Android 12 adds support for the new container format, which can hit a higher quality at lower sizes compared to older formats.

Android 12 adds support for the new container format, which can hit a higher quality at lower sizes compared to older formats. New Mainline modules: The Android Runtime is becoming a mainline module, as expected, but the new transcoding functionality is also a mainline module. The effect: Google can update even more system stuff via the Play Store, helping your phone last longer and stay secure.

Erste Details zu diesen Neuerungen findet ihr direkt in Googles Ankündigung und alles Weitere in den nächsten Stunden und Tagen hier im Blog.

In den nächsten Tagen werden wir euch alle Neuerungen natürlich ausführlich vorstellen, wobei vieles vorab schon bekannt gewesen ist. Eine Auflistung aller zuvor bekannten Neuerungen findet ihr in diesem Artikel – inklusive zahlreicher weiterführender Links mit mehr Informationen. Vieles davon wurde auf den ersten Blick bereits umgesetzt, einiges könnte auch erst später kommen.

Google plant nicht weniger als sechs Vorabversionen für Android 12, wobei wir uns nahezu jeden Monat auf ein neues Android 12-Update freuen dürfen.

Download-Links

Der Download der ersten Android 12 Developer Preview steht ab sofort für alle Pixel-Smartphones der dritten bis fünften Generation zur Verfügung. Wie bereits erwartet, wird es Android 12 weder in der finalen Version noch als Vorschauversion für die erste und zweite Generation der Pixel-Smartphones geben.

Die direkten Download-Links findet ihr unter folgendem Link:

» Android 12 Downloadlinks für die Pixel-Smartphones

» Ankündigung im Android Developers-Blog

