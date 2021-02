Android 12: Googles neues Betriebssystem steht vor der Tür; Update für Pixel-Smartphones schon heute Abend?

Google wird in wenigen Tagen die erste Android 12 Developer Preview für viele Pixel-Nutzer zum Download anbieten. Bisher war kein konkretes Datum bekannt und die Annahme basiert eher auf den Erfahrungswerten der Vorjahre, doch nun gibt es einen eindeutigen Schritt, der uns verrät, dass es nur noch wenige Tage sind oder der Startknopf vielleicht sogar heute Abend gedrückt wird.



Im Laufe der Jahre sind die Vorabversionen eines neuen Android-Release immer zahlreicher und der Zeitraum zwischen der ersten Preview und der finalen Version immer länger geworden. Weil die finale Version meist im August oder September veröffentlicht wird und der lange Zeitraum zuvor mittlerweile auf über ein halbes Jahr ausgedehnt werden kann, verrät uns der Kalender, dass es bis zu Android 12 nicht mehr lange dauern wird.

Google hat nun die Android Beta Feedback-App aktualisiert, die für die Vorabversionen verwendet wird und den Nutzern die Möglichkeit gibt, Rückmeldungen zu Fehlern, Problemen oder Auffälligkeiten zu geben. Die Aktualisierung dieser App war in den vergangenen Jahren erst unmittelbar vor dem Release der ersten Developer Preview durchgeführt worden, sodass es auch 2021 als eindeutiges Zeichen gewertet werden darf. Android 12 klopft heftig an der Tür und dürfte wohl am kommenden Montag oder Dienst veröffentlicht werden.

Nicht ausgeschlossen, dass es auch am heutigen Freitag schon soweit ist und man die Nutzer über das Wochenende “spielen” lässt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und bis dahin könnt ihr euch schon einmal durchlesen, worauf ihr (Pixel-Nutzer) euch in Kürze freuen könnt:

» Android 12: Googles neues Betriebssystem kommt bald – alle bisher entdeckten Neuerungen im Überblick

» Google Fit: Pixel-Smartphones erhalten neues Feature zur Messung von Herzfrequenz und Atemfrequenz

[9to5Google]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren